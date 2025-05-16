Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: G34

- G35, Khu 19 ab, X7, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Tìm kiếm và Đánh giá Nhà cung cấp:
- Nghiên cứu, tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp uy tín tại thị trường Trung Quốc;
- Đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng và điều kiện giao hàng với nhà cung cấp;
- Quản lý Đơn hàng và Giao dịch: Xử lý và quản lý đơn hàng từ khách hàng, đảm bảo thông tin đơn hàng chính xác và đầy đủ;
- Theo dõi quá trình sản xuất và giao hàng, đảm bảo các đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng;
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, bao gồm việc đổi trả hàng và bảo hành;
2. Quản lý Vận chuyển và Chứng từ:
- Chuẩn bị và kiểm tra các chứng từ cần thiết cho việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa;
- Tổ chức và quản lý vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam Phối hợp với các đối tác Logistics để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn và đúng lịch trình;
- Theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển;

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tiếng Trung, tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
- Sử dụng thành thạo Word và Excel
- Làm việc chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, chính xác đúng thời hạn.
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Yêu cầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9.000.000đ – 12.000.000đ/tháng.
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
- Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của công ty, các hỗ trợ cần thiết cho công việc & các chế độ phúc lợi khác.
- Tham gia các hoạt động Team building, du lịch hàng năm với công ty
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện khả năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: G34-35 Khu tái định cư LK19ab, X7, Đường Lê Quang Đạo kéo dài, phường Dương Nội quận Hà Đông Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

