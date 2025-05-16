Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Khách hàng, sản phẩm
2. Mô tả công việc

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
• Sử dụng thành thạo tiếng Anh
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
• Nhanh nhẹn, trung thực
• Có khả năng giao tiếp tốt để đàm phán với nhà cung cấp

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo về sản phẩm, quy trình làm việc, nghiệp vụ sourcing, nghiệp vụ về Xuất Nhập khẩu
• Mức lương khởi điểm từ 13.000.000 - 15.000.000tr (deal theo năng lực khi PV)
• Cung cấp thiết bị làm việc: Máy tính, điện thoại bàn, điện thoại di động.
• Phụ cấp: Ăn trưa (30k/bữa), vé gửi xe tháng (90k/tháng).
• Thời hạn trả lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
• Vị trí có cơ hội thăng tiến trong công ty
• Xét tăng lương định kỳ 6 tháng (tháng 4 và tháng 10 hằng năm)
• Tham gia Bảo hiểm, hưởng 12 ngày nghỉ phép năm và 100% các phúc lợi khi lên chính thức
• Nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước
• Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ
• Tham gia các hoạt động nội bộ, sự kiện, du lịch hằng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

