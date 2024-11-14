Tuyển Nhân Viên Phát Triển Dự Án thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: Chợ Gạo
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm mới trên thị trường hiện hữu
Mở rộng thị trường trên các địa bàn còn trống
Lập kế hoạch kinh doanh và đề xuất hoạt động hỗ trợ bán hàng
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học
Trình độ
Chuyên ngành: Khoa học đất, Nông học, Trồng trọt, Công nghệ sinh học,...
Chuyên ngành:
Giới tính: Nam/nữ
Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc đội nhóm, trung thực, chịu khó.
Ưu tiên ứng viên có khả năng chụp ảnh, quay video
Trình độ
Chuyên ngành: Khoa học đất, Nông học, Trồng trọt, Công nghệ sinh học,...
Chuyên ngành:
Giới tính: Nam/nữ
Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc đội nhóm, trung thực, chịu khó.
Ưu tiên ứng viên có khả năng chụp ảnh, quay video
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo năng lực, theo sự cống hiến & đãi ngộ hấp dẫn, có xe đưa đón công tác.
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, các lịch nghỉ khác theo quy định công ty và theo quy định của luật.
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ văn hóa thể dục thể thao khác.
Thưởng tháng 13 theo quy định chính sách cty, thưởng KPI vượt trội, tháng, quý, 06 tháng và Năm. Đào tạo phát triển chuyên sâu nhân sự nòng cốt Group.
Xét tăng lương 02 lần/năm nâng cao năng lực làm việc. (06 tháng & 12 tháng)
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tài trợ chi phí tham gia các hoạt động sức khỏe cộng đồng khác.
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.
Có khu vực tổ chức tiệc BBQ họp mặt ngoài trời và trong nhà có khu vực vui chơi giải trí, ăn uống riêng biệt, miễn phí cà phê và đồ ăn nhẹ mỗi ngày;
Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, các lịch nghỉ khác theo quy định công ty và theo quy định của luật.
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ văn hóa thể dục thể thao khác.
Thưởng tháng 13 theo quy định chính sách cty, thưởng KPI vượt trội, tháng, quý, 06 tháng và Năm. Đào tạo phát triển chuyên sâu nhân sự nòng cốt Group.
Xét tăng lương 02 lần/năm nâng cao năng lực làm việc. (06 tháng & 12 tháng)
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tài trợ chi phí tham gia các hoạt động sức khỏe cộng đồng khác.
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.
Có khu vực tổ chức tiệc BBQ họp mặt ngoài trời và trong nhà có khu vực vui chơi giải trí, ăn uống riêng biệt, miễn phí cà phê và đồ ăn nhẹ mỗi ngày;
Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI