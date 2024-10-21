Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bắc Giang thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô 23 - N06, Khu dân cư Phía Nam, Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang

• Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).

• Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.

• Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.

• Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.

• Lập báo cáo công việc theo yêu cầu

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không cần kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo

• Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó

• Tích cực công việc hoạt động bên ngoài

• Không có hình xăm trên người

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập (Gross): 9,000,000 - 13,000,000 đồng/tháng.

- Trong đó: Tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật

- Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net

Chế độ phúc lợi

-Tăng lương hằng năm.

-Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

-Thưởng: 2 lần/năm

-Thưởng thâm niên

-Tham quan nghỉ mát hằng năm

-Phép năm theo luật lao động

-Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

-Bảo hiểm tai nạn 24h

-Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

Điều kiện làm việc

• Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)

• Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

