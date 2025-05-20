Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH ONELAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tô Hiến Thành, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xác định các lỗi trong quá trình làm việc

Thực hiện kiểm tra và thử nghiệm định kỳ

Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định

Ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm tra một cách chính xác và kịp thời

Tham gia vào các cuộc đánh giá và kiểm tra nội bộ và bên ngoài

Đưa ra phản hồi và đề xuất về các chế độ lỗi quy trình dựa trên kết quả kiểm tra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng các ngành Xét nghiệm hoặc lĩnh vực liên quan

Có kiến thức về các công cụ quản lý chất lượng

Có kinh nghiệm từ 2 năm

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích dữ liệu.

Tại CÔNG TY TNHH ONELAB Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BH sức khoẻ.

Lương tháng 13; Thưởng Lễ, 30/4,...

Khám sức khoẻ định kỳ; Teambuilding,..

Tham gia các khoá đào tạo nội bộ phát triển kỹ năng.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và teamwork.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONELAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin