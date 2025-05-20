Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH ONELAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH ONELAB
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tô Hiến Thành, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xác định các lỗi trong quá trình làm việc
Thực hiện kiểm tra và thử nghiệm định kỳ
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định
Ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm tra một cách chính xác và kịp thời
Tham gia vào các cuộc đánh giá và kiểm tra nội bộ và bên ngoài
Đưa ra phản hồi và đề xuất về các chế độ lỗi quy trình dựa trên kết quả kiểm tra.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng các ngành Xét nghiệm hoặc lĩnh vực liên quan
Có kiến thức về các công cụ quản lý chất lượng
Có kinh nghiệm từ 2 năm
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích dữ liệu.
Tại CÔNG TY TNHH ONELAB Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BH sức khoẻ.
Lương tháng 13; Thưởng Lễ, 30/4,...
Khám sức khoẻ định kỳ; Teambuilding,..
Tham gia các khoá đào tạo nội bộ phát triển kỹ năng.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và teamwork.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONELAB
