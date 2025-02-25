Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU)
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU)

Nhân viên quản lý chất lượng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 67 Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập và thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào. Đảm bảo chất lượng nguyên liệu là phù hợp, bao gồm nguồn nước cho sản xuất.
- Kiểm soát chất lượng thành phẩm. Đảm bảo chất lượng thành phẩm là phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.
- Quản lý vật tư phòng thí nghiệm nơi làm việc. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, có kế hoạch mua mới các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công việc.
Lập và triển khai kế hoạch kiểm định/ hiệu chuẩn định kỳ cho thiết bị phòng thí nghiệm.
- Kiểm tra mẫu lưu định kỳ theo yêu cầu.
- Phụ trách hồ sơ khiếu nại chất lượng sản phẩm.
- Phụ trách hồ sơ Kiểm soát chất lượng hàng hóa.
- Phụ trách cập nhật CoA của sản phẩm. Báo cáo công việc hàng ngày theo hướng dẫn.
- Hỗ trợ các công việc nội bộ khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học chuyên ngành Hóa, kinh nghiệm ít nhất 06-1 năm ở vị trí tương đương.
- Tiếng Anh (Đọc hiểu)
- Am hiểu về ISO là lợi thế
- Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thương lượng theo năng lực (Up to 11tr)
- Thưởng Lễ (30/4 - 01/5; 02/9), Tết...
- Xét tăng lương, du lịch, khám sức khỏe hàng năm.
- Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước đầy đủ. (Full lương).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU)

CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng tại Tp.HCM: LE 03.49 Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

