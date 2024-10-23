Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM VIỆT FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1A116/1 Đường Hương Lộ 80 (Vĩnh Lộc), xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

- Thực hiện mẫu phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên dây chuyền sản xuất, chuyển giao công nghệ

- Soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng và các công việc liên quan

- Soạn thảo và quản lý các hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất, định mức, hướng dẫn

- Thực hiện các công việc về cải tiến và chỉnh sửa sản phẩm theo các yêu cầu của cấp trên.

- Đảm bảo về việc phát triển các sản phẩm tuân thủ theo quy định, tiêu chuẩn pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác mà cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan

- Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm (ưu tiên sản xuất bánh kẹo)

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM VIỆT FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ xem xét tăng lương định kỳ hàng năm

- Đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN....theo Luật quy định

- Lương tháng 13, 12 ngày phép/năm,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM VIỆT FOODS

