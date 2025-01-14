Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 117N Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
Mở/ tất toán tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán theo quy định, quy trình hướng dẫn.
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của Khách hàng về các dịch vụ chứng khoán theo quy định, quy trình.
Tư vấn, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho khách hàng theo quy trình và thẩm quyền đã quy định.
Thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ theo sự phân công của Trưởng đơn vị.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Chứng khoán, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có kiến thức cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.
Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
