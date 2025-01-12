Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Thạch Lam, Hiệp Tân, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm/ đồ uống mới.

Hỗ trợ trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh trong phòng thí nghiệm.

Hỗ trợ các công việc được Trưởng Bộ phận, BGĐ yêu cầu

Phối hợp với các phòng, ban khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa học, Sinh học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0 đến 1 năm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thực phẩm/ đồ uống (ưu tiên).

Có kiến thức cơ bản về các quy trình sản xuất thực phẩm.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

