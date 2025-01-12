Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 87 Thạch Lam, Hiệp Tân, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm/ đồ uống mới.
Hỗ trợ trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất.
Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh trong phòng thí nghiệm.
Hỗ trợ các công việc được Trưởng Bộ phận, BGĐ yêu cầu
Phối hợp với các phòng, ban khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa học, Sinh học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 0 đến 1 năm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thực phẩm/ đồ uống (ưu tiên).
Có kiến thức cơ bản về các quy trình sản xuất thực phẩm.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
