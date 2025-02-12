Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Koastal Eco Industries làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92F Nguyễn Hữu Cảnh P.22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Chạy các mô hình pilot, các loại nước thải.

Hỗ trợ vận hành hệ thống trong quá trình chạy mô hình tại site.

Phân tích mẫu nước thải trong quá trình chạy mô hình và vận hành hệ thống XLNT.

Làm thí nghiệm/lập các mô hình pilot các nước thải được chỉ định.

Nghiên cứu, tìm tòi các công nghệ mới.

Khảo sát/ đánh giá hệ thống XLNT giai đoạn tiền thực hiện dự án

Tham gia vào các cuộc họp trao đổi/ giải trình công nghệ với CĐT

Tổng hợp số liệu vận hành và lập báo vận hành phục vụ cho công việc của P.R&D.

Hỗ trợ GĐ R&D trong các công việc liên quan đến phạm vi công việc của phòng

Chăm sóc khách hàng sau bàn giao phần kỹ thuật hệ thống

Đánh giá hiệu quả hệ thống sau bàn giao

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng lực chuyên môn:

Có khả năng vận hành mô hình và hệ thống XLNT

Có khả năng sử dụng các thiết bị phân tích mẫu và làm việc trong phòng thí nghiệm.

Có kiến thức chuyên môn về kỹ thuật xử lý nước thải.

Kỹ năng yêu cầu:

Viết báo cáo, phân tích và tổng hợp số liệu.

Thuyết trình, giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.

Đọc và tóm tắt tài liệu chuyên ngành.

Tiếng anh tốt

Có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm , cầu tiến, hòa đồng và thân thiện.

Tại Công ty TNHH Koastal Eco Industries Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tháng 13, thưởng Tết, thưởng dự án,

Chế độ tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước,

Tăng lương và phụ cấp theo năng lực 1 năm 1-2 lần,

Tặng thêm 2 ngày phép từ năm thứ 3,

Tham gia các sự kiện nội bộ, Tham gia tiệc hàng năm, tặng quà trong các dịp : sinh nhật, cưới, tang, sinh con,

Bảo hiểm 24h đối với Khối đi công trường ; Bảo hiểm sức khỏe PVI, Bảo hiển nhân thọ theo thâm niên làm việc,

Quỹ vì Cộng đồng hỗ trợ NV và người thân nếu lỡ bị bệnh hiểm nghèo/ tai nạn và thực hiện các hoạt động hướng đến môi trường, gia đình, quê hương nhân viên,

Quỹ cho NV vay không lãi suất để tiêu dùng như mua nhà/ đất, mua xe...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Koastal Eco Industries

