Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Vitachem Ingredients làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Vitachem Ingredients làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Vitachem Ingredients
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Vitachem Ingredients

Nhân viên R&D

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH Vitachem Ingredients

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Đường số 1, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các ứng dụng chuyên biệt và chính xác về các mẫu hương liệu, chất tạo màu và tạo cấu trúc để gửi cho khách hàng trong khung thời gian đã định. Phát triển và tạo ra hương vị mới hoặc sửa đổi những hương vị hiện có để đáp ứng yêu cầu của sản phẩm. Tổng hợp các nghiên cứu, tài liệu tiếng Anh chuyên ngành để phục vụ cho việc nghiên cứu sản phẩm mới.
Chọn và tìm nguồn nguyên liệu tự nhiên và tổng hợp để đạt được hương vị mong muốn. Điều này có thể liên quan đến việc làm việc với các nhà cung cấp và tiến hành đánh giá thành phần.
Sử dụng các kỹ thuật đánh giá cảm quan để phân tích và mô tả hương vị. Điều này bao gồm việc đánh giá mùi thơm, hương vị và kết cấu.
Luôn cập nhật các xu hướng của ngành, công nghệ mới nổi và nghiên cứu hóa học hương vị để đưa những ý tưởng và kỹ thuật mới vào quá trình phát triển.
Cân bằng giữa việc tạo ra hương vị chất lượng cao với hiệu quả chi phí, xem xét các yếu tố như chi phí nguyên liệu và hiệu quả sản xuất.
Tạo công thức và tiến hành thử nghiệm hương vị để đảm bảo hương vị đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và mùi vị. Điều này có thể liên quan đến việc sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân tích và đánh giá cảm quan.
Là chuyên gia trong thực hiện nghiên cứu và phát triển các ý tưởng ẩm thực phù hợp với khẩu vị người Việt. Đưa ra giải pháp thiết kế riêng cho khách hàng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Tiến hành, thử nghiệm và đánh giá hương vị cảm quan trước khi đưa hương vị vào nguyên mẫu.
Làm việc chặt chẽ với các nhà phát triển sản phẩm, nhà khoa học thực phẩm, nhóm tiếp thị và đôi khi với khách hàng để hiểu các yêu cầu và sở thích về hương vị của họ. Thực hiện ứng dụng và thảo luận với nhà cung cấp về hương liệu theo quy trình quy định khi cần thiết. Làm việc chặt chẽ với một số nhà cung cấp nguyên liệu nhất định để đưa ra các giải pháp phù hợp cho khách hàng.
Giám sát hoạt động của phòng thí nghiệm, lưu giữ và quản lý kho nguyên vật liệu. Chuẩn bị mẫu; theo dõi các dự án với phòng kinh doanh.
Chuẩn bị giấy tờ cho việc tự công bố sản phẩm thực phẩm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng đại học trở lên trong các lĩnh vực như Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, Thực phẩm, Hoá Lý,..
Trung thực, chịu khó, có khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo.
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.
Yêu thích tìm tòi, khám phá, yêu thích việc thử các loại món ăn và ẩm thực, trồng cây,..
Tiếng Anh đọc hiểu và tổng hợp thông tin tiếng Anh ở mức tốt.

Tại Công ty TNHH Vitachem Ingredients Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận
Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết)
Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: du lịch, lương tháng 13, Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, thưởng Lễ, thưởng quý
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến
Cơ hội được đào tạo nội bộ và tham dự các chương trình đào tạo thông qua hội thảo, triển lãm.
Giờ làm việc: Hành chính (Từ thứ 2 - thứ 6 : 8h15 - 17h00, Thứ 7: 8h15 - 15h30)
Tiền thưởng khuyến khích
Đào tạo & Phát triển
Nghỉ phép hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vitachem Ingredients

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vitachem Ingredients

Công ty TNHH Vitachem Ingredients

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 12 Số 1, Cư xá Đô Thành, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-r-d-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job287334
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Trading Perfect Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 09/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Trading Perfect Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 09/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM VIỆT FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM VIỆT FOODS
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Legendary Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Legendary Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH HOMENAY COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HOMENAY COMMERCE
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG BULL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG BULL
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH HƯƠNG GIA INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH HƯƠNG GIA INTERNATIONAL
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KD HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KD HOLDINGS
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Vitachem Ingredients làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Vitachem Ingredients
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Koastal Eco Industries làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Koastal Eco Industries
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D Bestmix Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD Bestmix Corp.
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 800 - 1,200 USD Công Ty Cổ Phần Long Hậu
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Navigos Group
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP MINH HƯNG
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FE CREDIT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm