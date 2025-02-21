Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hiện hữu, các sản phẩm mới theo yêu cầu của Công ty.
- Hỗ trợ nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, tiến bộ vào sản xuất, cải tiến sản phẩm.
- Nghiên cứu và khảo sát nhu cầu sản phẩm trên thị trường. Đề xuất ý tưởng nghiên cứu, ý tưởng sản phẩm mới.
- Báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất các phương án sử dụng kết quả nghiên cứu. Lập công thức và pha mẫu điều chỉnh sản phẩm theo sự hỗ trợ từ trưởng bộ phận.
- Thực hiện thí nghiệm công thức, pha mẫu sản phẩm và gửi khách hàng theo yêu cầu cấp trên.
- Theo dõi ổn định và kiểm tra chất lượng của sản phẩm mới.
- Kiểm tra tương thích bao bì đối với các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng gia công.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện các công việc cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng phòng R&D.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hóa học, hóa sinh,...
- Có khả năng đọc tài liệu kỹ thuật tốt bằng tiếng Anh.
- Không có KN công ty sẽ đào tạo
- Yêu cầu khác:
+ Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch công việc tốt.
+ Hòa đồng, biết lắng nghe, năng động, trung thực.
+ Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt.
+ Biết cách tổ chức, quản lý công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
+ Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.
- Được trau dồi và tạo điều kiện mở rộng kiến thức chuyên môn.
- Được tiếp cận và làm việc với nhiều brands khác nhau.
- Lương: thỏa thuận (tùy theo năng lực)
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO

CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 11 Nguyễn Sơn,P.Phú Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

