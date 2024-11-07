Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Huyền Thoại Núi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 74 - 76 Nguyễn Phúc Chu Phường 15, Tân Bình

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng trên các mạng xã hội bao gồm Facebook, Zalo, Instagram, TikTok và kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, thị trường sỉ, hội nhóm...

Tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng qua chat, sms, call, email...

Chốt đơn hàng online hoặc đến gặp khách trực tiếp để chào hàng, trao đổi và chốt đơn hàng.

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo đơn hàng được giao đến khách.

Đề xuất các kênh bán hàng mới, các sàn thương mại điện tử tiềm năng.

Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.

Tư vấn khách hàng trên các trang TMĐT công ty hiện đang có như facebook, zalo...

Thực hiện gửi chào sản phẩm, gửi báo giá, tư vấn, làm hợp đồng theo yêu cầu của quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Có kinh nghiệm sale online hàng FMCG.

Khả năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt.

Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.

Có khả năng đeo đuổi KPI và target.

Hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ giao tiếp trực tuyến và kinh doanh online.

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Thưởng các ngày lễ tết: 30/4, 01/5, 02/09, tết Dương lịch và tết Âm lịch...

Thưởng lương tháng 13;

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật lao động Việt Nam và theo quy định của công ty;

Nghỉ chiều thứ 7 – Chủ Nhật;

Các ngày lễ, tết nghỉ theo luật lao động;

Môi trường làm việc thoải mái, không gò bó quy củ miễn sao hoàn thành công việc

