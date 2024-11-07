Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Huyền Thoại Núi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Huyền Thoại Núi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Huyền Thoại Núi
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công ty TNHH Huyền Thoại Núi

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Huyền Thoại Núi

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: 74

- 76 Nguyễn Phúc Chu Phường 15, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng trên các mạng xã hội bao gồm Facebook, Zalo, Instagram, TikTok và kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, thị trường sỉ, hội nhóm...
Tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng qua chat, sms, call, email...
Chốt đơn hàng online hoặc đến gặp khách trực tiếp để chào hàng, trao đổi và chốt đơn hàng.
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo đơn hàng được giao đến khách.
Đề xuất các kênh bán hàng mới, các sàn thương mại điện tử tiềm năng.
Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.
Tư vấn khách hàng trên các trang TMĐT công ty hiện đang có như facebook, zalo...
Thực hiện gửi chào sản phẩm, gửi báo giá, tư vấn, làm hợp đồng theo yêu cầu của quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm sale online hàng FMCG.
Khả năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt.
Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.
Có khả năng đeo đuổi KPI và target.
Hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ giao tiếp trực tuyến và kinh doanh online.

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận theo năng lực;
Thưởng các ngày lễ tết: 30/4, 01/5, 02/09, tết Dương lịch và tết Âm lịch...
Thưởng lương tháng 13;
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật lao động Việt Nam và theo quy định của công ty;
Nghỉ chiều thứ 7 – Chủ Nhật;
Các ngày lễ, tết nghỉ theo luật lao động;
Môi trường làm việc thoải mái, không gò bó quy củ miễn sao hoàn thành công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Huyền Thoại Núi

Công ty TNHH Huyền Thoại Núi

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 74-76 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

