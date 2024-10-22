Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 567 Lý Thường Kiệt, Phường 8,, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp cận các nhà thầu xây dựng, thiết kế, các nhà thầu nội thất Tiếp cận tìm kiếm các khách hàng là biệt thự, penhouse, nhà phố cao cấp Tìm kiếm và bổ nhiệm các nhà phân phối khu vực Làm việc và tổ chức bộ máy bán hàng cho nhà phân phối khu vực Định kỳ cùng với nhà phân phối khu vực tổ chức các hội thảo tại đào tại thầu thợ, các nhà thiết kế trong tiệp khách hàng của nhà phân phối khu vực Tổ chức, định hướng và cùng với nhà phân phối khu vực bổ nhiệm các đại lý cấp 2 (C3) Theo dõi doanh số của nhà phân phối, tìm cách xúc tiến bán hàng Triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing đến nhà phân phối và đại lý cấp 2 (C3)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hoạt bát Có kinh nghiệm làm việc với các nhà phân phối, đại lý kinh doanh về ngành hàng thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng Từng liên hệ với các nhà thầu, thợ, thiết kế

Tại Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận Hoa hồng: theo chính sách bán hàng của công ty sẽ trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn Đào tạo: có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài Được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ,Tết..) Cấp phát đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc Tiền thưởng cuối năm: lương tháng 13 và khoản thưởng khác Được 12 ngày phép/năm Công ty tổ chức du lịch hàng năm, quà tặng vào các ngày lễ/ sinh nhật

