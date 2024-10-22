Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất
- Hồ Chí Minh: 567 Lý Thường Kiệt, Phường 8,, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp cận các nhà thầu xây dựng, thiết kế, các nhà thầu nội thất
Tiếp cận tìm kiếm các khách hàng là biệt thự, penhouse, nhà phố cao cấp
Tìm kiếm và bổ nhiệm các nhà phân phối khu vực
Làm việc và tổ chức bộ máy bán hàng cho nhà phân phối khu vực
Định kỳ cùng với nhà phân phối khu vực tổ chức các hội thảo tại đào tại thầu thợ, các nhà thiết kế trong tiệp khách hàng của nhà phân phối khu vực
Tổ chức, định hướng và cùng với nhà phân phối khu vực bổ nhiệm các đại lý cấp 2 (C3)
Theo dõi doanh số của nhà phân phối, tìm cách xúc tiến bán hàng
Triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing đến nhà phân phối và đại lý cấp 2 (C3)
Tiếp cận các nhà thầu xây dựng, thiết kế, các nhà thầu nội thất
Tiếp cận tìm kiếm các khách hàng là biệt thự, penhouse, nhà phố cao cấp
Tìm kiếm và bổ nhiệm các nhà phân phối khu vực
Làm việc và tổ chức bộ máy bán hàng cho nhà phân phối khu vực
Định kỳ cùng với nhà phân phối khu vực tổ chức các hội thảo tại đào tại thầu thợ, các nhà thiết kế trong tiệp khách hàng của nhà phân phối khu vực
Tổ chức, định hướng và cùng với nhà phân phối khu vực bổ nhiệm các đại lý cấp 2 (C3)
Theo dõi doanh số của nhà phân phối, tìm cách xúc tiến bán hàng
Triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing đến nhà phân phối và đại lý cấp 2 (C3)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Có kinh nghiệm làm việc với các nhà phân phối, đại lý kinh doanh về ngành hàng thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng
Từng liên hệ với các nhà thầu, thợ, thiết kế
Tại Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận
Hoa hồng: theo chính sách bán hàng của công ty sẽ trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn
Đào tạo: có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ,Tết..)
Cấp phát đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc
Tiền thưởng cuối năm: lương tháng 13 và khoản thưởng khác
Được 12 ngày phép/năm
Công ty tổ chức du lịch hàng năm, quà tặng vào các ngày lễ/ sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI