Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DECORNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DECORNOW
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH DECORNOW

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cao Ốc Thái An, 2290 Quốc Lộ 1, tổ 31, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn sản phẩm dịch vụ và bán hàng cho khách hàng (B2C) Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, xác định nhu cầu khách hàng để tư vấn phù hợp, tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng Tiếp nhận lead từ bộ phận Marketing đem về từ Facebook, zalo, web, sàn TMĐT để tư vấn chốt đơn hàng Đàm phán, thương lượng và bán hàng cho khách hàng thông qua các kênh Online của Công Ty Chăm sóc, theo dõi, giải quyết đơn hàng cho khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng Chào hàng, quảng bá các chương trình khuyến mãi mà công ty đưa ra Các công việc được giao từ cấp trên.
Tư vấn sản phẩm dịch vụ và bán hàng cho khách hàng (B2C)
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, xác định nhu cầu khách hàng để tư vấn phù hợp, tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng
Tiếp nhận lead từ bộ phận Marketing đem về từ Facebook, zalo, web, sàn TMĐT để tư vấn chốt đơn hàng
Đàm phán, thương lượng và bán hàng cho khách hàng thông qua các kênh Online của Công Ty
Chăm sóc, theo dõi, giải quyết đơn hàng cho khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng
Chào hàng, quảng bá các chương trình khuyến mãi mà công ty đưa ra
Các công việc được giao từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành kinh tế, kinh doanh, thống kê Có ít nhất từ 3 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên hiểu biết về bán hàng online Thành thạo tin học văn phòng: word, excel,... Khả năng xử lý số liệu, nhạy bén với con số Xử lý vấn đề phát sinh tốt Năng động, nhanh nhẹn, trung thực, cam kết và trách nhiệm.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành kinh tế, kinh doanh, thống kê
Có ít nhất từ 3 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên hiểu biết về bán hàng online
Thành thạo tin học văn phòng: word, excel,...
Khả năng xử lý số liệu, nhạy bén với con số
Xử lý vấn đề phát sinh tốt
Năng động, nhanh nhẹn, trung thực, cam kết và trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng từ 6.000.000VNĐ - 9.000.000VNĐ thỏa thuận theo năng lực + Thưởng hoa hồng (tổng thu nhập lên đến từ 10.000.000VND - 15.000.000VND/tháng hoặc cao hơn tùy năng lực, không giới hạn thu nhập) Làm càng hiệu quả thưởng càng nhiều công bằng dân chủ, thưởng lương tháng 13 Được đào tạo kiến thức và kĩ năng chuyên môn từ đầu, được đào tạo kỹ năng tư vấn và các kỹ năng mềm khác Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cụ thể để bạn đảm bảo được phát triển năng lực và thu nhập. Chỉ làm việc tại văn phòng, không đi thị trường. Không cần tìm data vì công ty đảm bảo cung cấp danh sách tiềm năng có nhu cầu Được cung cấp thiết bị làm việc như laptop, điện thoại, công ty thanh toán 100% cước phí điện thoại. Môi trường làm việc năng động, quy trình làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc. Mỗi tháng công ty đều tổ chức ăn uống, vui chơi cho nhân viên thoải mái tinh thần, gắn kết Góc nhỏ ăn vặt, cà phê, trà bánh, nước ngọt,... tại văn phòng dành cho nhân viên Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,... Annual leave 1 ngày/ tháng, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, team building, du lịch hàng năm Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,theo quy định.
Mức lương: Lương cứng từ 6.000.000VNĐ - 9.000.000VNĐ thỏa thuận theo năng lực + Thưởng hoa hồng (tổng thu nhập lên đến từ 10.000.000VND - 15.000.000VND/tháng hoặc cao hơn tùy năng lực, không giới hạn thu nhập)
Làm càng hiệu quả thưởng càng nhiều công bằng dân chủ, thưởng lương tháng 13
Được đào tạo kiến thức và kĩ năng chuyên môn từ đầu, được đào tạo kỹ năng tư vấn và các kỹ năng mềm khác
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cụ thể để bạn đảm bảo được phát triển năng lực và thu nhập.
Chỉ làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.
Không cần tìm data vì công ty đảm bảo cung cấp danh sách tiềm năng có nhu cầu
Được cung cấp thiết bị làm việc như laptop, điện thoại, công ty thanh toán 100% cước phí điện thoại.
Môi trường làm việc năng động, quy trình làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc.
Mỗi tháng công ty đều tổ chức ăn uống, vui chơi cho nhân viên thoải mái tinh thần, gắn kết
Góc nhỏ ăn vặt, cà phê, trà bánh, nước ngọt,... tại văn phòng dành cho nhân viên
Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,...
Annual leave 1 ngày/ tháng, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, team building, du lịch hàng năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DECORNOW

CÔNG TY TNHH DECORNOW

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2290 Quốc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

