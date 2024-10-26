Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 3A5, Lô B15D13 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm khách hàng

• Tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau ( chủ đầu tư, tổng thầu, công ty tư vấn, nhà cung cấp) nhằm xây dựng lên một hệ thống thông tin khách hàng tiềm năng.

• Sử dụng hệ thống Email Marketing sẵn có của công ty để gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng.

• Trực tiếp liên hệ với những khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty , khách hàng mà nhân viên tự tìm kiếm để đưa ra những giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ.

Chăm sóc khách hàng

• Chủ động liên hệ các khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ để nắm rõ được tình hình cũng như phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

• Giải đáp những thắc mắc hay phàn nàn của khách hàng và cung công ty đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời.

• Theo dõi hạn hợp đồng và đưa ra những đề xuất cho khách hàng khi tái ký hợp đồng.

• Chủ động duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng để họ quay lại tiếp tục sử dụng sản phẩm.

Triển khai một số công việc liên quan đến hồ sơ:

• Nhân viên kinh doanh cần phối hợp với bộ phận kỹ thuật, thu mua, kho để triển khai việc thực hiện báo giá, làm rõ yêu cầu của khách hàng.

• Theo dõi kỹ ctiến trình triển khai hợp đồng, giám sát chất lượng và dịch vụ.

Những công việc khác

• Phối hợp với bộ phận Marketing lên kế hoạch và triển khai một số chương trình như: giới thiệu các sản phẩm hay dịch vụ, vào các dịp hội nghị, hội thảo chuyên ngành, lễ/tết, sự kiện tri ân khách hàng,...

• Tham gia những khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp khi được công ty tạo điều kiện.

• Lưu trữ và làm các báo cáo công việc theo định kỳ cho cấp trên

• Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận hay cấp.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp theo các trình độ như: Đại học, Cao đẳng,... chuyên ngành môi trường, cấp thoát nước, điện/ điện tử hoặc tốt nghiệp ngành khác

• Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

• Sử dụng thành thạo các phần của tin học văn phòng.

• Thành thạo những kỹ năng bán hàng, có kỹ năng giao tiếp tốt và đàm phán thương lượng với khách hàng.

• Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu những đóng góp.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Chế độ thưởng theo hiệu quả công việc vào các dịp lễ, Tết theo đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của công ty;

• Được khám sức khoẻ tổng quát hàng năm, tham gia hoạt động teambuilding hàng quý, du lịch hàng năm.

• Cam kết đảm bảo đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...);

• Được Hãng bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng SALE, nghiệp vụ ; Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc ở nhiều lĩnh vực.

• Có cơ hội được làm việc với đối tác nước ngoài.

• Được tiếp cận & tiếp xúc với nhiều dự án lớn.

• Lương tháng 13; lương hiệu quả công việc

• Lương: 15 – 18 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển

