Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 77 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Khai thác cơ hội kinh doanh và tìm kiếm khách hàng mới.
Tư vấn những dịch vụ phù hợp, thuyết phục khách hàng tham gia, mua và sử dụng các dịch vụ du lịch công ty cung cấp.
Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mà công ty cấp.
Chốt tour phù hợp với khách hàng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí sale và bán hàng;
Kỹ năng xử lý tình huống tốt, có khả năng chăm sóc khách hàng.
Chủ động, nhanh nhẹn và có sự cởi mở, trao đổi trong công việc;
Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty;
Kỹ năng xử lý tình huống tốt, có khả năng chăm sóc khách hàng.
Chủ động, nhanh nhẹn và có sự cởi mở, trao đổi trong công việc;
Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản8.000.000 đến10.000.000đ + (3%-8%)/doanh thu
Được hỗ trợ nguồn data khách hàng từ đội ngũ marketing của công ty.
Công ty có sản phẩm cạnh tranh tốt trên thị trường.
Được làm việc trong môi trường năng động, đoàn kết, chuyên nghiệp.
Được hỗ trợ nguồn data khách hàng từ đội ngũ marketing của công ty.
Công ty có sản phẩm cạnh tranh tốt trên thị trường.
Được làm việc trong môi trường năng động, đoàn kết, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á
