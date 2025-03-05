Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 77 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Khai thác cơ hội kinh doanh và tìm kiếm khách hàng mới.

Tư vấn những dịch vụ phù hợp, thuyết phục khách hàng tham gia, mua và sử dụng các dịch vụ du lịch công ty cung cấp.

Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mà công ty cấp.

Chốt tour phù hợp với khách hàng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí sale và bán hàng;

Kỹ năng xử lý tình huống tốt, có khả năng chăm sóc khách hàng.

Chủ động, nhanh nhẹn và có sự cởi mở, trao đổi trong công việc;

Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản8.000.000 đến10.000.000đ + (3%-8%)/doanh thu

Được hỗ trợ nguồn data khách hàng từ đội ngũ marketing của công ty.

Công ty có sản phẩm cạnh tranh tốt trên thị trường.

Được làm việc trong môi trường năng động, đoàn kết, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin