Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PES ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 3 Triệu

Mức lương 50 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 209 đề thám, Phường Phạm Ngũ Lão,Hồ Chí Minh

Xây dựng và thực thi chiến lược SEO nhằm nâng cao thứ hạng website trên Google.

Phân tích từ khóa, đánh giá đối thủ, tối ưu cấu trúc trang web, nội dung và liên kết để cải thiện hiệu suất.

Phát triển hệ thống backlink chất lượng, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ tiêu chuẩn của Google.

Sử dụng các công cụ như Google Analytics, Search Console, Ahrefs, Screaming Frog để theo dõi và phân tích dữ liệu SEO.

Cập nhật thuật toán mới, xu hướng tìm kiếm và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Phối hợp với bộ phận Content, IT nhằm tối ưu hóa tổng thể website.

Định kỳ báo cáo hiệu quả, đề xuất giải pháp cải thiện thứ hạng từ khóa.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO Google.

Hiểu biết sâu về SEO Onpage, Offpage, Technical SEO, có khả năng lập kế hoạch chiến lược.

Thành thạo công cụ hỗ trợ SEO như Google Search Console, Ahrefs, Semrush, Screaming Frog.

Kỹ năng phân tích, đo lường và tối ưu hiệu suất tìm kiếm.

Có kinh nghiệm SEO trong các lĩnh vực cạnh tranh cao là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm SEO thị trường quốc tế.

Có tư duy logic, khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PES ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 50 tới 150 triệu VNĐ/tháng (tương xứng với năng lực).

Trợ cấp ăn uống 150 USD/tháng (3,7 triệu VNĐ).

Thưởng hiệu suất, KPI lên tới 200 triệu đảm bảo mức thu nhập cạnh tranh.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên vị trí trưởng nhóm SEO.

Đào tạo chuyên sâu, cập nhật xu hướng SEO mới nhất.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PES ONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.