Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 231 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên chiến lược, lập kế hoạch SEO, đảm bảo dự án được diễn ra đúng tiến độ, KPI đề đề ra
Phân tích từ khóa và nghiên cứu thị trường để đề xuất chiến lược SEO hiệu quả
Tối ưu hóa nội dung trang web và các yếu tố kỹ thuật để cải thiện vị trí tìm kiếm
Triển khai các chiến dịch offpage, onpage SEO và các kỹ thuật SEO nâng cao cho dự án
Theo dõi và báo cáo các chỉ số hiệu quả của SEO, đưa ra các cải tiến và tối ưu hóa chiến lược

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông báo chí, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm từ 6 tháng về SEO
Có khả năng sử dụng về AI để tối ưu hoá hiệu suất công việc.
Biết sử dụng các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console,...
Hiểu biết về các yếu tố ranking của Google và các thuật toán tìm kiếm.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo dữ liệu hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BH sau thời gian thử việc
Làm việc trong văn phòng hiện đại, sạch đẹp, môi trường trẻ trung, năng động, được phát huy tối đa năng lực của bản thân và có lộ trình thăng tiến cụ thể.
Tham gia Team Building Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 231 Tây Thạnh,Tây Thạnh, Tân Phú

