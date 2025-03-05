Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 231 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên chiến lược, lập kế hoạch SEO, đảm bảo dự án được diễn ra đúng tiến độ, KPI đề đề ra

Phân tích từ khóa và nghiên cứu thị trường để đề xuất chiến lược SEO hiệu quả

Tối ưu hóa nội dung trang web và các yếu tố kỹ thuật để cải thiện vị trí tìm kiếm

Triển khai các chiến dịch offpage, onpage SEO và các kỹ thuật SEO nâng cao cho dự án

Theo dõi và báo cáo các chỉ số hiệu quả của SEO, đưa ra các cải tiến và tối ưu hóa chiến lược

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông báo chí, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm từ 6 tháng về SEO

Có khả năng sử dụng về AI để tối ưu hoá hiệu suất công việc.

Biết sử dụng các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console,...

Hiểu biết về các yếu tố ranking của Google và các thuật toán tìm kiếm.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo dữ liệu hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BH sau thời gian thử việc

Làm việc trong văn phòng hiện đại, sạch đẹp, môi trường trẻ trung, năng động, được phát huy tối đa năng lực của bản thân và có lộ trình thăng tiến cụ thể.

Tham gia Team Building Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER

