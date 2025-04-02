Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 182 Cao Thắng, Phường 11, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Chat trực tuyến, chuyển đổi dữ liệu khách hàng kênh Face Book, Tiktok sau chạy ADS sang số điện thoại
Chuyển đổi từ số điện thoại sang khách hàng thực tế tới phòng khám : Gọi điện tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ KH quan tâm, mời KH tới phòng khám.
Gọi điện check chéo dịch vụ KH với các BP tại PK: hỏi thăm KH sau 2 ngày thực hiện liệu trình tại PK có hài lòng về dịch vụ, về nhân viên các BP không, tổng hợp các góp ý, complant khách hàng báo cáo lại BGĐ
Rà soát lại dữ liệu, data cũ, gọi điện chăm sóc các KH đang cần CS theo đúng lịch, các KH hẹn liên lạc lại, KH trong data cũ, chuyển đổi khách cũ đã lâu không đến quay lại PK.
Thực hiện các chương trình theo chiến dịch của GĐ Vận hành đề ra
Thực hiện các kế hoạch làm việc, báo cáo công việc ngày/ tuần/ tháng và các công việc khác có liên quan theo sự phân công của GĐ Vận hành
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên và BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ tốt, nhiệt tình, cầu thị.
Giọng nói chuẩn, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
Ưu tiên kinh nghiệm làm telesales ở lĩnh vực da liễu, phòng khám, Viện thẩm mỹ, Spa, Mỹ phẩm...
Độ tuổi 22-30.
Nữ, ưu tiên đã có gia đình
Yêu thích công việc Telesales, Sale online và lĩnh vực làm đẹp
Nhiệt tình, cầu thị.
Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm, ưu tiên trong lĩnh vực phòng khám da liễu, thẩm mỹ
Bằng cấp: Trung Cấp, Cao đẳng - Đại học
Thời gian cam kết làm việc: tối thiểu 2 năm

Tại CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng KPI => Tổng 8-15.000.000.
Công ty cung cấp máy tính, điện thoại hotline, các phần mềm liên quan trong công việc.
Được nâng lương theo năng lực làm việc
Được tham quan du lịch, team building cùng công ty .
Môi trường làm việc trẻ, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 182-184 Cao Thắng, Phường 11, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

