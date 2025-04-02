Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 182 Cao Thắng, Phường 11, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Chat trực tuyến, chuyển đổi dữ liệu khách hàng kênh Face Book, Tiktok sau chạy ADS sang số điện thoại

Chuyển đổi từ số điện thoại sang khách hàng thực tế tới phòng khám : Gọi điện tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ KH quan tâm, mời KH tới phòng khám.

Gọi điện check chéo dịch vụ KH với các BP tại PK: hỏi thăm KH sau 2 ngày thực hiện liệu trình tại PK có hài lòng về dịch vụ, về nhân viên các BP không, tổng hợp các góp ý, complant khách hàng báo cáo lại BGĐ

Rà soát lại dữ liệu, data cũ, gọi điện chăm sóc các KH đang cần CS theo đúng lịch, các KH hẹn liên lạc lại, KH trong data cũ, chuyển đổi khách cũ đã lâu không đến quay lại PK.

Thực hiện các chương trình theo chiến dịch của GĐ Vận hành đề ra

Thực hiện các kế hoạch làm việc, báo cáo công việc ngày/ tuần/ tháng và các công việc khác có liên quan theo sự phân công của GĐ Vận hành

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên và BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ tốt, nhiệt tình, cầu thị.

Giọng nói chuẩn, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.

Ưu tiên kinh nghiệm làm telesales ở lĩnh vực da liễu, phòng khám, Viện thẩm mỹ, Spa, Mỹ phẩm...

Độ tuổi 22-30.

Nữ, ưu tiên đã có gia đình

Yêu thích công việc Telesales, Sale online và lĩnh vực làm đẹp

Nhiệt tình, cầu thị.

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm, ưu tiên trong lĩnh vực phòng khám da liễu, thẩm mỹ

Bằng cấp: Trung Cấp, Cao đẳng - Đại học

Thời gian cam kết làm việc: tối thiểu 2 năm

Tại CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng KPI => Tổng 8-15.000.000.

Công ty cung cấp máy tính, điện thoại hotline, các phần mềm liên quan trong công việc.

Được nâng lương theo năng lực làm việc

Được tham quan du lịch, team building cùng công ty .

Môi trường làm việc trẻ, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

