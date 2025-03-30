Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 241 Quốc lộ 1k, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận
Gọi điện tư vấn dịch vụ y tế, khám chữa bệnh theo danh sách khách hàng.
Giới thiệu các gói y tế phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Ghi nhận phản hồi, nhắc nhở khách hàng hoàn tất đặt lịch hẹn, gửi thông tin chi tiết về dịch vụ qua tin nhắn/email.
Làm việc cùng bộ phận tiếp nhận, bác sĩ và điều dưỡng để đảm bảo khách hàng được phục vụ tốt nhất khi đến bệnh viện.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, có khả năng thuyết phục.
Kỹ năng lắng nghe, giải quyết vấn đề.
Kiên trì, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT full lương
Được phụ cấp tiền cơm
Được hưởng lương tháng 13, 14
Được đi du lịch, YEP,.....
Được tham gia các hoạt động đầy đủ của Bệnh viện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
