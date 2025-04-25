Tuyển Nhân viên Telesale Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 đường 52, KĐT Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện dựa trên danh sách Khách Hàng công ty cung cấp.

Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Trả lời điện thoại, zalo của khách hàng.

Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng công ty cung cấp

Tham gia, thực hiện các công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp cải tiến để đạt chỉ tiêu hiệu quả theo KPI đề ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 22-32 tuổi, kinh nghiệm 06-1 năm. Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan (Kinh tế đối ngoại, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan).

Giọng dễ nghe, tính hướng ngoại, biết cách giao tiếp khách hàng.

Kiên nhẫn, ham học hỏi, có tính cầu thị, chủ động, hoạt bát chăm chỉ.

Tính hướng ngoại, biết cách giao tiếp khách hàng, đối tác.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 7 triệu đồng + thưởng khi khách hàng chăm sóc chuyển đổi đơn hàng thành công (tỷ lệ thưởng sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Được tham gia các đào tạo nghiệp vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng bởi giám đốc công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty:

Được đóng BHXH ngay sau khi kí HĐLĐ chính thức.

Thưởng các dịp lễ tết, du lịch thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin