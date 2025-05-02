Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

Mức lương
13 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 132 đường 3/2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 13 - 30 Triệu

Gọi điện tư vấn khách hàng về các dịch vụ nha khoa (bọc răng sứ, dán sứ veneer, niềng răng, cấy ghép implant, v.v.).
Chăm sóc khách hàng theo danh sách có sẵn, tư vấn các chương trình ưu đãi, khuyến mãi.
Đặt lịch hẹn cho khách hàng đến phòng khám, theo dõi và nhắc lịch hẹn.
Giải đáp thắc mắc, xử lý phản hồi và hỗ trợ khách hàng trước và sau khi sử dụng dịch vụ.
Quản lý tin nhắn, bình luận trên fanpage, website và các nền tảng mạng xã hội khác.
Trả lời tin nhắn nhanh chóng, chuyên nghiệp, cung cấp thông tin chính xác về dịch vụ.
Ghi nhận và cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống.
Phối hợp với bộ phận marketing để tối ưu nội dung tư vấn, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, có khả năng giao tiếp tốt.
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Có kinh nghiệm telesale, chăm sóc khách hàng hoặc tư vấn trong ngành nha khoa, thẩm mỹ là một lợi thế.
Có kinh nghiệm telesale, chăm sóc khách hàng
Nhanh nhẹn, kiên nhẫn, khéo léo trong xử lý tình huống.
Nhanh nhẹn, kiên nhẫn, khéo léo
Biết sử dụng máy tính, mạng xã hội, thành thạo nhắn tin, phản hồi trên fanpage.
Biết sử dụng máy tính, mạng xã hội
Chịu khó, có trách nhiệm, cam kết gắn bó lâu dài.
Chịu khó, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 triệu + 2% hoa hồng hấp dẫn theo số lượng khách chốt lịch.
Lương cứng 7 triệu + 2% hoa hồng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được đào tạo bài bản về kỹ năng telesale và kiến thức nha khoa.
Được đào tạo bài bản
Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm, quản lý.
Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 132 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

