Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 30 Triệu

Mức lương 13 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 132 đường 3/2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 13 - 30 Triệu

Gọi điện tư vấn khách hàng về các dịch vụ nha khoa (bọc răng sứ, dán sứ veneer, niềng răng, cấy ghép implant, v.v.).

Chăm sóc khách hàng theo danh sách có sẵn, tư vấn các chương trình ưu đãi, khuyến mãi.

Đặt lịch hẹn cho khách hàng đến phòng khám, theo dõi và nhắc lịch hẹn.

Giải đáp thắc mắc, xử lý phản hồi và hỗ trợ khách hàng trước và sau khi sử dụng dịch vụ.

Quản lý tin nhắn, bình luận trên fanpage, website và các nền tảng mạng xã hội khác.

Trả lời tin nhắn nhanh chóng, chuyên nghiệp, cung cấp thông tin chính xác về dịch vụ.

Ghi nhận và cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống.

Phối hợp với bộ phận marketing để tối ưu nội dung tư vấn, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, có khả năng giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm telesale, chăm sóc khách hàng hoặc tư vấn trong ngành nha khoa, thẩm mỹ là một lợi thế.

Nhanh nhẹn, kiên nhẫn, khéo léo trong xử lý tình huống.

Biết sử dụng máy tính, mạng xã hội, thành thạo nhắn tin, phản hồi trên fanpage.

Chịu khó, có trách nhiệm, cam kết gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 triệu + 2% hoa hồng hấp dẫn theo số lượng khách chốt lịch.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng telesale và kiến thức nha khoa.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm, quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

