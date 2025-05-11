Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 149 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng:

Theo dõi, hỗ trợ học viên trong quá trình theo học tại WESET.

Tiếp nhận và Hỗ trợ xử lý thắc mắc, khiếu nại của học viên

Hỗ trợ phản hồi thông tin trên các fanpage của WESET (khi cần)

Tư vấn:

Hỗ trợ khách hàng sắp xếp lịch hẹn tư vấn Tiếng Anh tại trung tâm

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn chuyên môn:

Part-time: Là sinh viên tại các trường ĐH/CĐ

Kỹ năng và các yêu cầu khác:

Giao tiếp khéo léo, yêu thích công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng

Thường xuyên sử dụng mạng xã hội và tin học văn phòng

Không đang làm việc cho doanh nghiệp khác

Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển cá nhân

Tại Công ty TNHH WESET English Center Thì Được Hưởng Những Gì

LCB (Full-time): 6.500.000 VND + thưởng KPI + hoa hồng => Thu nhập up to 12M++

LCB (Part-time): 25.000 VND/h + thưởng KPI + hoa hồng => Thu nhập up to 10M++

Thưởng cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo Tháng và Quý

Không yêu cầu kinh nghiệm, được training kiến thức và kỹ năng chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ chứng nhận thực tập cho sinh viên (nếu cần)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến & phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESET English Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin