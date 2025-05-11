Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Nhân viên Telesale Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH WESET English Center
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty TNHH WESET English Center

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH WESET English Center

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 149 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng:
Theo dõi, hỗ trợ học viên trong quá trình theo học tại WESET.
Tiếp nhận và Hỗ trợ xử lý thắc mắc, khiếu nại của học viên
Hỗ trợ phản hồi thông tin trên các fanpage của WESET (khi cần)
Tư vấn:
Hỗ trợ khách hàng sắp xếp lịch hẹn tư vấn Tiếng Anh tại trung tâm
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn chuyên môn:
Part-time: Là sinh viên tại các trường ĐH/CĐ
Kỹ năng và các yêu cầu khác:
Giao tiếp khéo léo, yêu thích công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng
Thường xuyên sử dụng mạng xã hội và tin học văn phòng
Không đang làm việc cho doanh nghiệp khác
Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển cá nhân

Tại Công ty TNHH WESET English Center Thì Được Hưởng Những Gì

LCB (Full-time): 6.500.000 VND + thưởng KPI + hoa hồng => Thu nhập up to 12M++
LCB (Part-time): 25.000 VND/h + thưởng KPI + hoa hồng => Thu nhập up to 10M++
Thưởng cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo Tháng và Quý
Không yêu cầu kinh nghiệm, được training kiến thức và kỹ năng chăm sóc khách hàng
Hỗ trợ chứng nhận thực tập cho sinh viên (nếu cần)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến & phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESET English Center

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH WESET English Center

Công ty TNHH WESET English Center

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 873A Trần Hưng Đạo phường 1 quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

