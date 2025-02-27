Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẨM MỸ QUỐC TẾ DAMIN KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6.500.000 - 7.000.000 + hoa hồng (2% - 5%) + Thưởng nóng ngày/tuần/tháng (15 - 30tr) - Thưởng lương tháng 13 & thưởng hấp dẫn theo kết quả doanh thu của Công ty - Nghỉ 04 ngày/tháng ; nghỉ phép năm (12 ngày/1 năm) - Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật. - Môi trường làm việc thân thiện và năng động, được đào tạo kỹ năng bán hàng + nắm bắt tâm lý + kỹ năng mềm - Cơ hội tham gia các buổi liên hoan ,sinh nhật hàng tháng , tiệc noel, tất niên, hoạt động team building vui chơi giải , Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Tìm hiểu ngành thẩm mỹ : phẫu thuật nâng mũi, cắt mí, nâng ngực, tiêm cấy, da…

- Gọi điện tư vấn & tư vấn cho khách hàng về dịch vụ

- Thực hiện các công việc CSKH trên zalo, telesale

- Giải đáp thắc mắc về DV làm đẹp từ phía KH, chốt lịch hẹn

- Phối hợp với các bộ phận khác theo y/c…

- Thực hiện các công việc phân công của Trưởng bộ phân.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tốt là 1 lợi thế, giọng nói dễ nghe, yêu thích làm đẹp

- Ưu tiên có kinh nghiệm sale các ngành tương tự

- Năng động, nhanh nhẹn, chịu khó, thân thiện, ham học hỏi.

- Ý thức kỷ luật tốt

- Sinh viên mới ra trường chưa biết sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẨM MỸ QUỐC TẾ DAMIN KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 35 triệu VND

Lương cứng: 6.5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

