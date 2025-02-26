Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương part - time từ 25k/ 1 giờ + thưởng. Được nắm thông tin về thị trường BDS Có cơ hội được rèn luyện trước khi tham gia vào thị trường BDS dành cho các bạn yêu thích làm công việc mà chưa có thời gian. Được đào tạo kĩ năng giao tiếp Được lên thẳng sale partime bất kì lúc nào muốn. Cung cấp sẵn điện thoại và data, môi trường làm việc chuẩn mực., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Gọi điện theo Data có sẵn từ công ty để tư vấn về dự án công ty.

Gửi thông tin dự án, tư vấn đến khách hàng sơ bộ.

Những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 18 - 35t.

Có máy tính

Giọng nói không ngọng, rõ ràng.

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Có kinh nghiệm là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 5 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS

