Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS
- Hà Nội: Mức lương part
- time từ 25k/ 1 giờ + thưởng. Được nắm thông tin về thị trường BDS Có cơ hội được rèn luyện trước khi tham gia vào thị trường BDS dành cho các bạn yêu thích làm công việc mà chưa có thời gian. Được đào tạo kĩ năng giao tiếp Được lên thẳng sale partime bất kì lúc nào muốn. Cung cấp sẵn điện thoại và data, môi trường làm việc chuẩn mực., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Từ 5 Triệu
Gọi điện theo Data có sẵn từ công ty để tư vấn về dự án công ty.
Gửi thông tin dự án, tư vấn đến khách hàng sơ bộ.
Những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có máy tính
Giọng nói không ngọng, rõ ràng.
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Có kinh nghiệm là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG MINH HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
