Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH CHANGDONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27B Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1, TPHCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Trực Fanpage giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng trên hệ thống Fanpage của Công ty qua công cụ pancake

• Tư vấn khách hàng tại zalo OA, call center, zalo,...

• Đặt và sắp lịch hẹn khách hàng lên phần mềm getfly

• Nhập liệu tất cả các thông tin liên quan đến tình trạng khách hàng lên phần mềm Getfly

• Phối hợp với leader ra các ý tưởng, thực hiện các chương trình cho khách hàng

• Báo cáo chỉ số khách hàng ngày/tuần/tháng

• Hỗ trợ các nhóm thực hiện công việc theo điều động của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

• Ngoại hình ưa nhìn

• Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, không nói ngọng, nói lắp, giọng địa phương.

• Không yêu cầu bằng cấp

• Có kinh nghiệm trong lĩnh tư vấn khách hàng ít nhất 6 tháng

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CHANGDONG Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn

• Được cấp công cụ hỗ trợ công việc

• Thưởng lễ, tết, sinh nhật, cuối năm.

• Có cơ hội thăng tiến theo lộ trình công việc.

• Các chế độ khác: du lịch, team building.....chế độ đãi ngộ khác.

• Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

• Được nghỉ phép 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHANGDONG

