Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH CHANGDONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CHANGDONG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH CHANGDONG

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27B Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1, TPHCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Trực Fanpage giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng trên hệ thống Fanpage của Công ty qua công cụ pancake
• Tư vấn khách hàng tại zalo OA, call center, zalo,...
• Đặt và sắp lịch hẹn khách hàng lên phần mềm getfly
• Nhập liệu tất cả các thông tin liên quan đến tình trạng khách hàng lên phần mềm Getfly
• Phối hợp với leader ra các ý tưởng, thực hiện các chương trình cho khách hàng
• Báo cáo chỉ số khách hàng ngày/tuần/tháng
• Hỗ trợ các nhóm thực hiện công việc theo điều động của quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ngoại hình ưa nhìn
• Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, không nói ngọng, nói lắp, giọng địa phương.
• Không yêu cầu bằng cấp
• Có kinh nghiệm trong lĩnh tư vấn khách hàng ít nhất 6 tháng
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CHANGDONG Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn
• Được cấp công cụ hỗ trợ công việc
• Thưởng lễ, tết, sinh nhật, cuối năm.
• Có cơ hội thăng tiến theo lộ trình công việc.
• Các chế độ khác: du lịch, team building.....chế độ đãi ngộ khác.
• Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
• Được nghỉ phép 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHANGDONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 130 - 132 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

