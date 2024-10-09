Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa B, Chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sĩ Bộ Công An, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xây dựng bộ Nhận diện thương hiệu cho các Dịch vụ/Sản phẩm Công ty.

- Nghiên cứu ý tưởng cho các concept hình ảnh theo từng chiến dịch của công ty

- Thực hiện các sản phẩm thiết kế, trang trí, video cho các sản phẩm của công ty.

- Quản lý chất lượng việc sản xuất các sản phẩm thiết kế - Hỗ trợ các công việc liên quan đến hoạt động Truyền thông và Maketing của nhãn hàng.

- Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn. Sản phẩm : Sữa em bé

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học / cao đẳng ngành liên quan

-Kinh ngiệm >1 năm vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo một trong các công cụ thiết kế như: Photoshop, Illustrator, Figma, Premiere, 3Ds Max

- Có gu thẩm mỹ tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo và luôn tìm tòi thể hiện các ý tưởng thiết kế mới có chiều sâu...

- Ưu tiên có tư duy, kĩ năng hand drawing

- Năng động, nhiệt tình, chủ động trong công việc

- Có kỹ năng làm báo cáo công việc và lập kế hoạch công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10 – 12 triệu + thưởng

- Review lương tối thiểu 1 lần/năm

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện; Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ ...)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ F99

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin