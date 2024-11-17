Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TRINH MY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 564 Nguyen Dinh Chieu, P4, Q.3, TPHCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm của Công ty.
- Thiết kế banner, quảng cáo, ấn phẩm, sự kiện (backdrop, standee, logo)
- Thiết kế hình ảnh minh hoạ, infographic minh hoạ cho các bài viết trên website, facebook, youtube..
- Edit video theo yêu cầu
- Đã làm qua spa , thẩm mỹ viện hoặc mỹ phẩm , máy móc thẩm mỹ
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 26t - 35t
Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong một môi trường năng động,
- Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc.
- Bảo hiểm Xã Hội theo quy định
- Thưởng .
- Tăng Lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY
