Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TRINH MY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 564 Nguyen Dinh Chieu, P4, Q.3, TPHCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm của Công ty.

- Thiết kế banner, quảng cáo, ấn phẩm, sự kiện (backdrop, standee, logo)

- Thiết kế hình ảnh minh hoạ, infographic minh hoạ cho các bài viết trên website, facebook, youtube..

- Edit video theo yêu cầu

- Đã làm qua spa , thẩm mỹ viện hoặc mỹ phẩm , máy móc thẩm mỹ

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 26t - 35t

Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường năng động,

- Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc.

- Bảo hiểm Xã Hội theo quy định

- Thưởng .

- Tăng Lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY

