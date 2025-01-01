Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 814/20 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Thực hiện các thủ tục xuất nhập hàng

2. Sắp xếp hàng hóa trong kho

3. Đảm bảo tiêu chuẩn của hàng hóa trong kho

4. Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu

5. Kiểm kê và lên cân đối kho cuối tháng

6. Lên dự trù đặt hàng.

7. Một số công việc khác theo sự phân công của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Làm việc Full time.

- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có kinh nghiệm làm kho hàng hóa.

- Yêu cầu: Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, có sức khỏe tốt.

Tại Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 8 đến 12 triệu đồng.

- Được đóng BHXH, các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

- Công ty có hỗ trợ tiền ăn trưa.

- Thưởng Lễ ,Tết và các quyền lợi khác theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội

