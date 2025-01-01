Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội

Nhân viên thủ kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 814/20 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Thực hiện các thủ tục xuất nhập hàng
2. Sắp xếp hàng hóa trong kho
3. Đảm bảo tiêu chuẩn của hàng hóa trong kho
4. Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu
5. Kiểm kê và lên cân đối kho cuối tháng
6. Lên dự trù đặt hàng.
7. Một số công việc khác theo sự phân công của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Làm việc Full time.
- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có kinh nghiệm làm kho hàng hóa.
- Yêu cầu: Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, có sức khỏe tốt.

Tại Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 8 đến 12 triệu đồng.
- Được đóng BHXH, các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
- Công ty có hỗ trợ tiền ăn trưa.
- Thưởng Lễ ,Tết và các quyền lợi khác theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội

Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1245 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-kho-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job274142
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG (TỈNH HẢI DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên thủ kho CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG (TỈNH HẢI DƯƠNG) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG (TỈNH HẢI DƯƠNG)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG (TỈNH HẢI DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên thủ kho CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG (TỈNH HẢI DƯƠNG) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG (TỈNH HẢI DƯƠNG)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Nhân viên thủ kho Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN WINBIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN WINBIO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Nam Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Nam Sơn
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN ROXAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ROXAN VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Nam Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Nam Sơn
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty TNHH Jassby làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Jassby
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH TM Ý VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM Ý VINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ HỒNG HUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ HỒNG HUỆ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA
5 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LỢI
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH TC COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TC COMMERCE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Happy Pro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Happy Pro
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM 150 COPHAVINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM 150 COPHAVINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm