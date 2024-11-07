Tuyển Thu mua/Mua hàng FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Góc đường 24&17, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7

- Tìm kiếm nhà cung cấp mới, đánh giá và hoàn thiện tài liệu theo quy trình của công ty.

- Truy vấn RFQ và đàm phán giá, xử lý PR tới PO

- Xử lý quy trình hợp đồng.

- Theo dõi việc cung cấp tài liệu.

- Quản lý chi phí BOM và hoàn thành việc giảm giá hàng quý.

- Hỗ trợ đảm bảo chất lượng trong việc xử lý các bất thường.

- Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được cấp trên giao.

- Các công việc khác theo yêu cầu Quản lý.

- Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí trợ lý hoặc các vị trí liên quan.

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành tiếng Trung, QTKD, kinh doanh thương mại, kỹ thuật điện/

điện tử và các ngành liên quan.

- Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng.

- Thành tạo tin học văn phòng.

- Khả năng giao tiếp, đàm phán và lên kế hoạch.

Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp

- Được đào tạo chuyên sâu về quy trình sản xuất và công nghệ mới

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc dựa trên năng lực và đóng góp

- Khám sức khoẻ định kỳ, quà sinh nhật, nghỉ sinh lý 1,5h/tháng đối với CNV nữ

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

