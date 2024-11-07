Tuyển Thu mua/Mua hàng FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
FOXLINK VIETNAM CO., LTD

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Góc đường 24&17, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm nhà cung cấp mới, đánh giá và hoàn thiện tài liệu theo quy trình của công ty.
- Truy vấn RFQ và đàm phán giá, xử lý PR tới PO
- Xử lý quy trình hợp đồng.
- Theo dõi việc cung cấp tài liệu.
- Quản lý chi phí BOM và hoàn thành việc giảm giá hàng quý.
- Hỗ trợ đảm bảo chất lượng trong việc xử lý các bất thường.
- Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được cấp trên giao.
- Các công việc khác theo yêu cầu Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí trợ lý hoặc các vị trí liên quan.
- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành tiếng Trung, QTKD, kinh doanh thương mại, kỹ thuật điện/
điện tử và các ngành liên quan.
- Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng.
- Thành tạo tin học văn phòng.
- Khả năng giao tiếp, đàm phán và lên kế hoạch.

Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp
- Được đào tạo chuyên sâu về quy trình sản xuất và công nghệ mới
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc dựa trên năng lực và đóng góp
- Khám sức khoẻ định kỳ, quà sinh nhật, nghỉ sinh lý 1,5h/tháng đối với CNV nữ
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FOXLINK VIETNAM CO., LTD

FOXLINK VIETNAM CO., LTD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô Va.04b, Đường 24&17, Khu chế xuất Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

