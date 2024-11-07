Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Thu mua/Mua hàng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24 Đường 39 Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập danh sách các nhà cung cấp tiềm năng, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với điều kiện công ty. Ví dụ như tiêu chuẩn về giá, chất lượng, thời gian giao hàng, dịch vụ sau giao hàng...
Tìm kiếm nhà cung cấp/nhà sản xuất để so sánh các điều kiện về nguồn cung cấp hàng hóa, dịch vụ hậu mãi và giá cả.
Thực hiện đàm phán thương thảo và chốt hợp đồng với NCC.
Quản lý, theo dõi hồ sơ năng lực nhà cung cấp và cập nhật bổ sung giấy tờ khi hết hạn
Gửi đơn hàng cho các bếp
Theo dõi tiến độ cung cấp, vận chuyển, bốc xếp tập kết, bàn giao hàng hóa, vật tư nhập kho và bộ phận đề xuất. Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình giao nhận hàng hóa
Đảm bảo cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí để thúc đẩy hoạt động kinh doanh theo phương châm: Chủ động kịp tiến độ hiệu quả.
Khai thác nguồn hàng mới, thường xuyên khảo sát thị trường và nắm bắt rõ sự biến động giá cả của nhóm mặt hàng phụ trách, từ đó đề xuất thương lượng điều chỉnh giá với nhà cung cấp (có thể theo sát giá từ chợ, nhà cung cấp,...)
Thực hiện quản lý, đánh giá NCC định kỳ theo sự phân công của cấp trên
Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu tại bộ phận theo quy định.
Lập hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp và hồ sơ tạm ứng, hoàn ứng nội bộ để thực hiện đơn hàng. (nếu có)
Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công, chỉ đạo từ Trưởng phòng, Ban giám đốc.
Đưa lên cấp trên các thông tin liên quan đến nhà cung cấp đã lựa chọn để quản lý xem xét, phê duyệt. Lưu trữ thông tin về nhà cung cấp theo quy định của công ty. Theo dõi thường xuyên và đánh giá hoạt động của nhà cung cấp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 26- dưới 45 tuổi
Yêu cầu: Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp từ cao đẳng trờ lên ngành liên quan
Có kinh nghiệm thu mua thực phẩm (nông sản rau củ,...)
Có data các NCC Nông sản (Rau củ quả, thực phẩm, miến, bún, đậu hũ- cung cấp cho các bếp ăn xí nghiệp)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Cấp phát máy tính
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h00-17h30 Thứ 2 - Thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 69, Đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

