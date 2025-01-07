Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Thu nhập gồm lương cứng và thưởng KPI Được trang bị sẵn thiết bị làm việc (đồng phục, laptop,..) Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13. Khám sức khỏe hằng năm. Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn. Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại. Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học) Hoạt động staff outing, team building sôi nổi thường niên. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, , Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
-Tư vấn chương trình đào tạo phù hợp.
-Chăm sóc và theo dõi hồ sơ khách hàng để thuyết phục thi xếp lớp và ghi danh nhằm đảm bảo đạt mục tiêu ghi danh (KPI).
-Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học.
-Tham gia các hoạt động ngoại khóa và hội thảo được tổ chức trong và ngoài cơ sở.
-Công tác hành chính và thu ngân.
-Các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian làm việc: Full-time 8h/ngày, nghỉ 1,5 ngày/tuần, hạn chế nghỉ Thứ Bảy, Chủ nhật. Có 3 ca xoay linh động: 7H30-11H30, 11H30-17H30, 17H30-21H30. Làm việc 2 trên 3 ca/ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: VP HCM: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM

