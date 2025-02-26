Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH AFC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: sinh nhật, nghỉ hè, du lịch, team building... Được đào tạo bài bản chuyên nghiệp về quy trình, phương pháp, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cũng như được chia sẻ các bí kíp để thành công trong công việc., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Tiếp nhận dữ liệu được cung cấp, gọi điện tư vấn và giới thiệu cho học viên các khóa học, sản phẩm giáo dục (các chương trình đào tạo thạc sĩ, chương trình Cử nhân,…)

Chăm sóc khách hàng tiềm năng trên hệ thống CRM và phát triển khách hàng cá nhân qua điện thoại, email, facebook, zalo;....

Hướng dẫn học viên đăng ký hoàn thiện hồ sơ thi và xét tuyển đầu vào;

Đảm bảo KPI công việc phù hợp với định hướng của team.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, Độ tuổi: 22-32 tuổi.

Yêu thích công việc ngành giáo dục

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, nhanh nhẹn, sôi nổi, yêu thích kinh doanh.

Chăm chỉ, có khả năng chịu được áp lực;

Ưu tiên có kinh nghiệm về telesales, hoạt động trong kinh doanh, tư vấn...

Tại Công Ty TNHH AFC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH AFC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin