Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết về dịch vụ tới khách hàng (Data khách có sẵn mỗi ngày từ Marketing)
Tư vấn
Thu thập và ghi lại thông tin khách hàng, lắng nghe, giải đáp các thắc mắc và phản hồi KH về dịch vụ.
Xử lý các phản hồi và khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Xử lý các phản hồi
Ghi chép và cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống của công ty.
Ghi chép và cập nhật thông tin
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu bằng cấp (không có kinh nghiệm được đào tạo bài bản)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Phòng khám, Thẩm mỹ, Spa....
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và lắng nghe khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Kỹ năng xử lý tình huống
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Phòng khám, Thẩm mỹ, Spa....
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và lắng nghe khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Kỹ năng xử lý tình huống
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Được đào tạo bài bản, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được trang bị máy tính , điện thoại... phục vụ công việc
Được đào tạo bài bản, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được trang bị máy tính , điện thoại... phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI