Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết về dịch vụ tới khách hàng (Data khách có sẵn mỗi ngày từ Marketing)

Thu thập và ghi lại thông tin khách hàng, lắng nghe, giải đáp các thắc mắc và phản hồi KH về dịch vụ.

Xử lý các phản hồi và khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Ghi chép và cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống của công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu bằng cấp (không có kinh nghiệm được đào tạo bài bản)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Phòng khám, Thẩm mỹ, Spa....

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và lắng nghe khách hàng.

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Được đào tạo bài bản, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Được trang bị máy tính , điện thoại... phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

