Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Số 136 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các khóa học Tiếng Nhật tại Trung tâm.
Data có sẵn từ Marketing & xử lý data sau thu thập.
Hỗ trợ khách hàng đặt lịch lịch tham gia các lớp học Demo.
Chịu trách nhiệm và đảm bảo các chỉ số KPI
Chăm sóc khách hàng trong và sau khi đăng ký lộ trình học.
Báo cáo: Thực hiện báo cáo hiệu quả và chất lượng về các khía cạnh công việc đảm nhận liên quan đến hoạt động tư vấn tuyển sinh và dịch vụ khách hàng.
Hoàn thành các công việc được cấp trên phân công
Thời gian làm việc linh hoạt ca: Ca 1: 8h00-17h30; Ca 2: 13h30-21h00

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Ưu tiên các bạn biết tiếng Nhật hoặc đã từng làm sale, tư vấn,...
Có laptop cá nhân
Giao tiếp tốt, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ + 720.000 phụ cấp ăn trưa + % hoa hồng + thưởng hiệu suất
Thu nhập từ 10.000.000vnđ – 20.000.000vnđ/tháng
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Được đào tạo kỹ năng khai thác thông tin khách hàng, tư vấn, chốt sales, telesales, giải quyết vấn đề
Được tham gia BHXH theo quy định NN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 ngách 32, ngõ 165 đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

