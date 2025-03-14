Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 229 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Đăng tải, cập nhật sản phẩm, mô tả, hình ảnh theo chuẩn SEO và quản lý trên sàn Shopee/Tiktok

Triển khai các chiến dịch khuyến mãi, flash sale hấp dẫn

Tạo và quản lý mã giảm giá, voucher, đảm bảo sự hấp dẫn với khách hàng mục tiêu.

Theo dõi dữ liệu bán hàng, phân tích chỉ số: doanh thu, lượt xem, tỷ lệ chuyển đổi...

Phối hợp kho vận trong việc xử lý đơn hàng và các đơn vị vận chuyển đảm bảo giao hàng đúng hạn.

Phối hợp giải quyết các tình huống đơn hàng (hủy đơn, đổi trả, hoàn tiền,...).

Phối hợp cùng đội ngũ Content Creator xây dựng video viral, livestream bán hàng theo xu hướng

Quản lý chăm sóc khách hàng trên sàn, phản hồi nhanh chóng tin nhắn, khiếu nại, đánh giá.

Lập báo cáo định kỳ (tuần/tháng), đề xuất các phương án tăng trưởng doanh số và tối ưu vận hành.

Tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử, Marketing, Kinh doanh, Quảng trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Shopee: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vận hành gian hàng Shopee (ưu tiên Shopee Mall).

TikTok Shop: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý TikTok Shop, hiểu rõ cách vận hành và TikTok Ads là lợi thế.

Hiểu biết sâu về cơ chế sàn, xu hướng thị trường, khả năng cập nhật nhanh các thay đổi chính sách.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, thành thạo Google Analytics, TikTok Analytics, Shopee Analytics.

Biết tối ưu SEO sàn, content sản phẩm và các công cụ hỗ trợ bán hàng trên từng nền tảng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm linh hoạt, tinh thần trách nhiệm cao.

Sáng tạo, chủ động, có tư duy kinh doanh và hiểu insight khách hàng TMĐT.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 VNĐ – 14.000.000 VNĐ (+ Thưởng % hoa hồng)

Ăn trưa tại văn phòng.

Các khoản công tác phí và thưởng định kỳ / đột xuất theo quyết định của Ban Giám đốc.

Tham gia đầy đủ các chế độ (BHXH, BHYT, BHTN...) theo quy định hiện hành.

Thưởng định kỳ theo các ngày lễ, thưởng năm theo KQSXKD của Công ty.

Tham gia các hoạt động tập thể và du lịch hằng năm.

Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, đồng nghiệp năng động và sẵn sàng hỗ trợ, tinh thần phối hợp làm việc nhóm cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI

