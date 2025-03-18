Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIQUÉ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIQUÉ
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Nhân viên vận hành

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 65, ngách 16 ngõ 97 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo từ khóa trên Amazon và Etsy (Thị Trường Mỹ - US), nhóm ngành thời trang phụ kiện nam phân khúc trung-cao cấp.
Theo dõi, đánh giá & phân tích các chỉ số, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch, hình thức quảng cáo hàng ngày, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo KPI được giao.
Sử dụng công cụ từ khóa để phân tích thị trường, đối thủ, sản phẩm và định hướng tiềm năng, từ đó đưa nhận định và triển khai nội dung sản phẩm; trải nghiệm mua hàng; chính sách giá; upsale & boostsale; tổ chức và tham gia các chương trình khuyến mãi.
Làm việc với đối tác quảng cáo từ sàn TMĐT; cập nhật các meta mới nhất của nền tảng.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có Laptop cá nhân
Có kinh nghiệm chạy quảng cáo từ khóa. Có tư duy và hiểu biết trong lĩnh vực Digital Marketing. Có cảm nhận về trải nghiệm mua hàng của khách trên website & sàn TMDT. Hiểu biết về cơ chế hoạt động của sàn.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu trách nhiệm về số và doanh thu.
Cẩn thận; kiên trì; khả năng phân tích & tư duy logic tốt; có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIQUÉ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tối thiểu từ 9-15tr/tháng + Hoa hồng.
Có sẵn hình ảnh, content, video do đội Media cung cấp.
Thời gian thử việc 1 tháng. Linh hoạt thời gian thử việc dựa theo năng lực
Thưởng Lễ Tết, thưởng tháng 13
Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ
Review đánh giá lương thưởng 1 năm/lần
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIQUÉ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, ngách 72, ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

