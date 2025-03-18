Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIQUÉ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 65, ngách 16 ngõ 97 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo từ khóa trên Amazon và Etsy (Thị Trường Mỹ - US), nhóm ngành thời trang phụ kiện nam phân khúc trung-cao cấp.

Theo dõi, đánh giá & phân tích các chỉ số, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch, hình thức quảng cáo hàng ngày, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo KPI được giao.

Sử dụng công cụ từ khóa để phân tích thị trường, đối thủ, sản phẩm và định hướng tiềm năng, từ đó đưa nhận định và triển khai nội dung sản phẩm; trải nghiệm mua hàng; chính sách giá; upsale & boostsale; tổ chức và tham gia các chương trình khuyến mãi.

Làm việc với đối tác quảng cáo từ sàn TMĐT; cập nhật các meta mới nhất của nền tảng.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có Laptop cá nhân

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo từ khóa. Có tư duy và hiểu biết trong lĩnh vực Digital Marketing. Có cảm nhận về trải nghiệm mua hàng của khách trên website & sàn TMDT. Hiểu biết về cơ chế hoạt động của sàn.

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu trách nhiệm về số và doanh thu.

Cẩn thận; kiên trì; khả năng phân tích & tư duy logic tốt; có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIQUÉ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tối thiểu từ 9-15tr/tháng + Hoa hồng.

Có sẵn hình ảnh, content, video do đội Media cung cấp.

Thời gian thử việc 1 tháng. Linh hoạt thời gian thử việc dựa theo năng lực

Thưởng Lễ Tết, thưởng tháng 13

Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ

Review đánh giá lương thưởng 1 năm/lần

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân.

