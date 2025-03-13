Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
- Hà Nội: Trung tâm Qanda Study MEE
- Số nhà 71, Thôn 84, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội. (Đối diện trường THPT Thạch Thất), Thạch Thất, Huyện Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 4 - 11 Triệu
Lên kế hoạch, sắp xếp các lớp học
Quản lý các nhân sự part-time tại trung tâm
Sắp xếp giấy tờ, hồ sơ của Trung tâm, Giáo viên, Nhân viên
Hỗ trợ trong các hoạt động giảng dạy cũng như các vấn đề thắc mắc liên quan
Quản lý cơ sở vật chất, đồ dùng cho trung tâm
Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Tư vấn cho phụ huynh, học viên bằng hình thức qua điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm
Với Mức Lương 4 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiên nhẫn, cầu thị và trách nhiệm.
Khả năng làm việc bao quát
Năng nổ và hoạt bát, không ngại giao tiếp với phụ huynh và học viên
Làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ 1 ngày
Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường làm việc năng động, thân thiện và có lộ trình phát triển, thăng tiến
Tăng lương và xét thưởng dựa trên hiệu quả làm việc
Có cơ hội nâng cao, trau dồi các kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, các kỹ năng công việc hành chính, quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
