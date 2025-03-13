Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 11 Triệu

Mức lương 4 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung tâm Qanda Study MEE - Số nhà 71, Thôn 84, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội. (Đối diện trường THPT Thạch Thất), Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 4 - 11 Triệu

Lên kế hoạch, sắp xếp các lớp học

Quản lý các nhân sự part-time tại trung tâm

Sắp xếp giấy tờ, hồ sơ của Trung tâm, Giáo viên, Nhân viên

Hỗ trợ trong các hoạt động giảng dạy cũng như các vấn đề thắc mắc liên quan

Quản lý cơ sở vật chất, đồ dùng cho trung tâm

Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Tư vấn cho phụ huynh, học viên bằng hình thức qua điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm

Với Mức Lương 4 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập, có tính chủ động và trách nhiệm cao trong công việc.

Kiên nhẫn, cầu thị và trách nhiệm.

Khả năng làm việc bao quát

Năng nổ và hoạt bát, không ngại giao tiếp với phụ huynh và học viên

Làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ 1 ngày

Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương chính thức và BHXH trong thời gian thử việc, có thưởng theo năng lực

Làm việc trong môi trường làm việc năng động, thân thiện và có lộ trình phát triển, thăng tiến

Tăng lương và xét thưởng dựa trên hiệu quả làm việc

Có cơ hội nâng cao, trau dồi các kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, các kỹ năng công việc hành chính, quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

