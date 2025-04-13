Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 Ngô Gia Tự, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Đảm bảo thông tin, hình ảnh, mô tả sản phẩm đúng chuẩn SEO và cập nhật thường xuyên.

Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình khuyến mãi theo tháng, mùa, sự kiện để tăng doanh số.

Đo lường doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi, hiệu quả các chiến dịch quảng cáo (ROI, KPI).

Phản hồi nhanh các câu hỏi, khiếu nại và đánh giá từ khách hàng trên sàn.

Đánh giá hiệu quả hoạt động, đề xuất giải pháp tăng trưởng và tối ưu vận hành.

Theo dõi các thay đổi từ sàn TMĐT và phân tích hành vi khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý hoặc trưởng bộ phận

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thương mại điện tử, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực TMĐT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý gian hàng trên Shopee hoặc các sàn TMĐT khác.

Am hiểu về SEO và các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics, Shopee Analytics.

Khả năng quản lý, phân tích và lập báo cáo kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng tốt.

Trung thực, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 12-14 triệu/tháng + thưởng doanh số và các phúc lợi khác.

Đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng.

Trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ 7

Địa điểm làm việc: số 97 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM

