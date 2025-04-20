Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 2.1, Số 39 Đường 18M, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý và triển khai vận hành kênh TMĐT Shopee
Đề xuất chương trình, triển khai hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT
Đề xuất khách hàng triển khai các chương trình khuyến mãi
Xây dựng kế hoạch, nội dung trên các sàn TMĐT để phát triển doanh số, thương hiệu
Phân tích thị trường, đối thủ và đề xuất các phương án tối ưu chi phí, tăng trưởng doanh thu trên các sàn.
Phối hợp với phòng ban khác để triển khai các chiến lược trên các sàn theo đúng tiến độ.
Theo dõi việc xử lý đơn hàng của khách hàng, hỗ trợ giải quyết các trường hợp khiếu nại của khách hàng khi mua hàng trên sàn TMĐT
Các công việc khác phát sinh trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trên sàn TMĐT Shopee
Có hiểu biết về sàn TMĐT, hiểu biết cơ bản về Marketing.
Có kinh nghiệm chạy quảng cáo, đăng sản phẩm, điều chỉnh giá bán, viết từ khóa, tạo combo bán hàng.
Chịu được áp lực công việc
Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng ngoài giờ hành chính để đạt kết quả cao
Có thể làm thêm giờ

Tại CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000đ - 20.000.000 đồng (Lương cứng + PC + Chuyên cần + Thưởng hiệu suất) (deal lương trong quá trình phỏng vấn)
Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ngày
Chuyên cần: 200.000đ (Nếu đi làm đầy đủ)
Chế độ BHXH, BHYT,... đầy đủ
Thưởng sinh nhật, hiếu hỷ,.... Và Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.
Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực và đam mê
Được hỗ trợ máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 18M Đường Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

