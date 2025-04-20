Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP
- Hà Nội: Liền kề 2.1, Số 39 Đường 18M, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý và triển khai vận hành kênh TMĐT Shopee
Đề xuất chương trình, triển khai hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT
Đề xuất khách hàng triển khai các chương trình khuyến mãi
Xây dựng kế hoạch, nội dung trên các sàn TMĐT để phát triển doanh số, thương hiệu
Phân tích thị trường, đối thủ và đề xuất các phương án tối ưu chi phí, tăng trưởng doanh thu trên các sàn.
Phối hợp với phòng ban khác để triển khai các chiến lược trên các sàn theo đúng tiến độ.
Theo dõi việc xử lý đơn hàng của khách hàng, hỗ trợ giải quyết các trường hợp khiếu nại của khách hàng khi mua hàng trên sàn TMĐT
Các công việc khác phát sinh trong quá trình làm việc.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trên sàn TMĐT Shopee
Có hiểu biết về sàn TMĐT, hiểu biết cơ bản về Marketing.
Có kinh nghiệm chạy quảng cáo, đăng sản phẩm, điều chỉnh giá bán, viết từ khóa, tạo combo bán hàng.
Chịu được áp lực công việc
Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng ngoài giờ hành chính để đạt kết quả cao
Có thể làm thêm giờ
Tại CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ngày
Chuyên cần: 200.000đ (Nếu đi làm đầy đủ)
Chế độ BHXH, BHYT,... đầy đủ
Thưởng sinh nhật, hiếu hỷ,.... Và Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.
Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực và đam mê
Được hỗ trợ máy tính làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI