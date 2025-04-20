Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 2.1, Số 39 Đường 18M, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý và triển khai vận hành kênh TMĐT Shopee

Đề xuất chương trình, triển khai hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT

Đề xuất khách hàng triển khai các chương trình khuyến mãi

Xây dựng kế hoạch, nội dung trên các sàn TMĐT để phát triển doanh số, thương hiệu

Phân tích thị trường, đối thủ và đề xuất các phương án tối ưu chi phí, tăng trưởng doanh thu trên các sàn.

Phối hợp với phòng ban khác để triển khai các chiến lược trên các sàn theo đúng tiến độ.

Theo dõi việc xử lý đơn hàng của khách hàng, hỗ trợ giải quyết các trường hợp khiếu nại của khách hàng khi mua hàng trên sàn TMĐT

Các công việc khác phát sinh trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trên sàn TMĐT Shopee

Có hiểu biết về sàn TMĐT, hiểu biết cơ bản về Marketing.

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo, đăng sản phẩm, điều chỉnh giá bán, viết từ khóa, tạo combo bán hàng.

Chịu được áp lực công việc

Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng ngoài giờ hành chính để đạt kết quả cao

Có thể làm thêm giờ

Tại CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000đ - 20.000.000 đồng (Lương cứng + PC + Chuyên cần + Thưởng hiệu suất) (deal lương trong quá trình phỏng vấn)

Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ngày

Chuyên cần: 200.000đ (Nếu đi làm đầy đủ)

Chế độ BHXH, BHYT,... đầy đủ

Thưởng sinh nhật, hiếu hỷ,.... Và Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.

Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực và đam mê

Được hỗ trợ máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP

