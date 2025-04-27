Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 09 - TT01 - ngõ 6 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Quản lý và vận hành gian hàng trên TikTok Shop: Xây dựng và phát triển gian hàng, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing trên TikTok: Tạo nội dung hấp dẫn, chạy quảng cáo (video ads, live ads), tổ chức các sự kiện bán hàng.

Phân tích dữ liệu: Theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch, từ đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp để tối ưu hóa doanh số.

Quản lý danh mục sản phẩm: Cập nhật thông tin sản phẩm, giá cả, hình ảnh, mô tả sản phẩm trên gian hàng.

Xử lý đơn hàng, khiếu nại: Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Cập nhật các xu hướng và chính sách của Tik Tok Shop: Theo dõi các cập nhật mới nhất của nền tảng để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất từ 6 tháng kinh nghiệm vận hành sàn thương mại điện tử, ưu tiên Tik Tok Shop.

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo video và live trên TikTok.

Có hiểu biết về các công cụ phân tích dữ liệu.

Kỹ năng phân tích số liệu: Khả năng phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh.

Kỹ năng sáng tạo nội dung: Có khả năng tạo ra các nội dung hấp dẫn, thu hút khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm.

Kỹ năng sử dụng các công cụ: Thành thạo các công cụ hỗ trợ bán hàng trên TikTok Shop, các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video.

Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc thay đổi.

Có đam mê với lĩnh vực thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUDO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, xứng đáng với năng lực, có thể lên tới 20-30tr

Thưởng: Thưởng theo doanh số, thưởng lễ, tết.

Chế độ bảo hiểm: Đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến: Nhiều cơ hội để phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

