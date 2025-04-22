Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 88, ngõ 27, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường, phối hợp xây dựng và cải tiến khóa học.
Làm việc với giáo viên, chuyên gia nội dung để phát triển giáo trình, bài giảng.
Góp phần xây dựng lộ trình sản phẩm, đề xuất tính năng và cải tiến.
B. Vận hành sản phẩm
Quản lý triển khai khóa học: lịch học, phân công giáo viên, giám sát tiến độ.
Giám sát nền tảng học trực tuyến, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.
Theo dõi phản hồi học viên và KPIs để cải tiến sản phẩm.
C. Hợp tác với giáo viên
Tìm kiếm, liên hệ, hỗ trợ tuyển chọn và onboarding giáo viên.
Hướng dẫn giáo viên sử dụng hệ thống, triển khai giảng dạy.
D. Báo cáo & phối hợp
Làm việc liên phòng ban: học thuật, kỹ thuật, chăm sóc học viên, marketing...
Báo cáo tiến độ công việc, KPIs và đề xuất cải tiến định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Giáo dục, Quản trị, Công nghệ giáo dục, Truyền thông…
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong phát triển/vận hành sản phẩm giáo dục.
2 năm kinh nghiệm
Hiểu biết cơ bản về công nghệ: LMS, CRM, Google Workspace…
Có tư duy sản phẩm, khả năng tổ chức công việc, giao tiếp và phối hợp tốt.
Chủ động, cẩn thận, có trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN theo quy định
Nghỉ phép linh hoạt và ngày nghỉ hàng năm
Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau
Cơ hội phát triển:
Làm việc trong môi trường EdTech năng động, sáng tạo
Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm và phát triển tư duy sản phẩm
Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm hoặc Product Owner sau 6–12 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô 4, Lô 3, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

