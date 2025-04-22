Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88, ngõ 27, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Nghiên cứu thị trường, phối hợp xây dựng và cải tiến khóa học.

Làm việc với giáo viên, chuyên gia nội dung để phát triển giáo trình, bài giảng.

Góp phần xây dựng lộ trình sản phẩm, đề xuất tính năng và cải tiến.

B. Vận hành sản phẩm

Quản lý triển khai khóa học: lịch học, phân công giáo viên, giám sát tiến độ.

Giám sát nền tảng học trực tuyến, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Theo dõi phản hồi học viên và KPIs để cải tiến sản phẩm.

C. Hợp tác với giáo viên

Tìm kiếm, liên hệ, hỗ trợ tuyển chọn và onboarding giáo viên.

Hướng dẫn giáo viên sử dụng hệ thống, triển khai giảng dạy.

D. Báo cáo & phối hợp

Làm việc liên phòng ban: học thuật, kỹ thuật, chăm sóc học viên, marketing...

Báo cáo tiến độ công việc, KPIs và đề xuất cải tiến định kỳ.

Tốt nghiệp Đại học các ngành Giáo dục, Quản trị, Công nghệ giáo dục, Truyền thông…

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong phát triển/vận hành sản phẩm giáo dục.

Hiểu biết cơ bản về công nghệ: LMS, CRM, Google Workspace…

Có tư duy sản phẩm, khả năng tổ chức công việc, giao tiếp và phối hợp tốt.

Chủ động, cẩn thận, có trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN theo quy định

Nghỉ phép linh hoạt và ngày nghỉ hàng năm

Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau

Cơ hội phát triển:

Làm việc trong môi trường EdTech năng động, sáng tạo

Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm và phát triển tư duy sản phẩm

Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm hoặc Product Owner sau 6–12 tháng

