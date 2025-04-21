Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

1. Số lượng tuyển dụng: 02 người

2. Địa điểm làm việc: 21 Xóm Núi, thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội.

3. Thời gian làm việc: Cố định toàn thời gian từ 8 - 17h thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

4. Mô tả công việc:

- Tiếp nhận bản vẽ thiết kế, phương án gia công từ cấp trên.

- Chuẩn bị các dụng cụ: dao cụ, đồ gá, chi tiết gia công phục vụ cho quá trình gia công sản phẩm…

- Tiến hành lập trình, vận hành máy Phay/Tiện CNC gia công các chi tiết theo đúng bản vẽ kỹ thuật.

- Phối hợp với nhân viên kỹ thuật kiểm soát quá trình gia công, đảm bảo các chi tiết được gia công theo đúng yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.