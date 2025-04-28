Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Viwaseen Tower 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tham gia vận hành các sản phẩm Online của Công ty.

Phân tích hành vi người dùng và nhu cầu sử dụng sản phẩm.

Lên kế hoạch vận hành và sự kiện cho sản phẩm theo mỗi tháng.

Phân tích các số liệu cơ bản của sản phẩm để định hướng cho sản phẩm.

Phân tích và đánh giá chỉ số kinh doanh của sản phẩm trong lĩnh vực của đối tác sử dụng phần mềm.

Đề xuất kế hoạch, sự kiện mới, thực hiện triển khai kế hoạch, vận hành và sự kiện cho sản phẩm theo tuần/tháng/quý/năm.

Trực tiếp tham gia quá trình test - report sản phẩm.

Có khả năng phân tích, đánh giá, điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp thị trường.

Làm việc với các bộ phận hỗ trợ và phụ trách chính việc vận hành sản phẩm.

Nghiên cứu xây dựng sản phẩm được giao cùng các chính sách, quy định, quy trình vận hành sản phẩm.

Thực hiện trực tiếp việc phát triển sản phẩm, quản lý backlogs giúp đội phát triển hiểu đúng và đầy đủ về các yêu cầu tính năng của sản phẩm từ các phía stakeholder.

Phối hợp với các bên liên quan để xây dựng hệ thống vận hành sản phẩm: đào tạo, chuyển giao, vận hành….

Theo sát quá trình vận hành sản phẩm, phân tích dữ liệu và phản hồi của người dùng để đo lường hiệu quả của sản phẩm cũng như thực hiện các điều chỉnh cần thiết để cải tiến, tối ưu sản phẩm.

Phối hợp với bộ phận sale, chăm sóc khách hàng hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm tăng khả năng chốt sale và up sale

Hỗ trợ team liên quan kết nối phần mềm với đơn vị bên thứ 3

Kinh nghiệm làm việc: 6 tháng trở lên ở vị trí vận hành sản phẩm hoặc vị trí tương đương.

Có base IT, Biết về Microservice là một lợi thế.

Có kiến thức cơ bản về Tài chính – doanh nghiệp, kinh tế hoặc lĩnh vực tương tự.

Hiểu rõ các bước trong các giai đoạn Phát triển Sản phẩm, Triển khai tích hợp hệ thống, Vận hành dịch vụ,...

Có kỹ năng phân tích yêu cầu khách hàng, giới hạn và thống nhất chức năng SPDV; xây dựng & khuyến nghị cho khách hàng lộ trình phát triển các chức năng SPDV

Có tư duy tốt, nắm bắt vấn đề và đưa ra giải pháp nhanh

Có sự chủ động trong công việc, chịu áp lực tốt

Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

Mức lương: 5-10 triệu + Thưởng doanh số + phụ cấp

Review lương 6 tháng/lần, lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng vị trí/level.

Thưởng lễ/Tết, sinh nhật CBNV, sinh nhật Công ty,...

Đóng BHXH, BHYT và đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, nghỉ phép 12 ngày/năm

Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị máy tính, điện thoại để làm việc…

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, bình đẳng, đam mê, máu lửa

