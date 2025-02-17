Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 10, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhân sự
• Tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận.
• Thực hiện chấm công, tính lương cho nhân viên.
• Giám sát việc thực hiện nội quy lao động.
• Theo dõi quá trình thử việc và đánh giá sau thử việc, đánh giá định kỳ cho nhân viên
• Soạn thảo HĐLĐ, quyết định, công văn, thông báo, mô tả công việc…
• Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân viên.
• Tổ chức các hoạt động tạo động lực, tạo môi trường làm việc tốt như: sinh nhật, liên hoan, hội họp, team building, du lịch định kỳ.
• Kiểm tra và báo cáo các vấn đề pháp lý liên quan đến nhân sự
• Phổ biến và duy trì văn hóa công ty
• Thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN; báo tăng, báo giảm, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, chốt sổ, đối chiếu làm việc với cơ quan bảo hiểm.
• Thuế TNCN: đăng ký mã số thuế, người phụ thuộc, quyết toán thuế TNCN.
• Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Giám Đốc.
2. Hỗ trợ hành chính
• Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: cấp phát đồ dùng văn phòng, quản lý máy móc thiết bị...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 10, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

