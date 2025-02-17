Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Nhân sự

• Tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận.

• Thực hiện chấm công, tính lương cho nhân viên.

• Giám sát việc thực hiện nội quy lao động.

• Theo dõi quá trình thử việc và đánh giá sau thử việc, đánh giá định kỳ cho nhân viên

• Soạn thảo HĐLĐ, quyết định, công văn, thông báo, mô tả công việc…

• Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân viên.

• Tổ chức các hoạt động tạo động lực, tạo môi trường làm việc tốt như: sinh nhật, liên hoan, hội họp, team building, du lịch định kỳ.

• Kiểm tra và báo cáo các vấn đề pháp lý liên quan đến nhân sự

• Phổ biến và duy trì văn hóa công ty

• Thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN; báo tăng, báo giảm, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, chốt sổ, đối chiếu làm việc với cơ quan bảo hiểm.

• Thuế TNCN: đăng ký mã số thuế, người phụ thuộc, quyết toán thuế TNCN.

• Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Giám Đốc.

2. Hỗ trợ hành chính

• Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: cấp phát đồ dùng văn phòng, quản lý máy móc thiết bị...