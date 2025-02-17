Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA
- Hồ Chí Minh: Lầu 10, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nhân sự
• Tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận.
• Thực hiện chấm công, tính lương cho nhân viên.
• Giám sát việc thực hiện nội quy lao động.
• Theo dõi quá trình thử việc và đánh giá sau thử việc, đánh giá định kỳ cho nhân viên
• Soạn thảo HĐLĐ, quyết định, công văn, thông báo, mô tả công việc…
• Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân viên.
• Tổ chức các hoạt động tạo động lực, tạo môi trường làm việc tốt như: sinh nhật, liên hoan, hội họp, team building, du lịch định kỳ.
• Kiểm tra và báo cáo các vấn đề pháp lý liên quan đến nhân sự
• Phổ biến và duy trì văn hóa công ty
• Thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN; báo tăng, báo giảm, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, chốt sổ, đối chiếu làm việc với cơ quan bảo hiểm.
• Thuế TNCN: đăng ký mã số thuế, người phụ thuộc, quyết toán thuế TNCN.
• Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Giám Đốc.
2. Hỗ trợ hành chính
• Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: cấp phát đồ dùng văn phòng, quản lý máy móc thiết bị...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI