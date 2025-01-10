Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

- Vận hành máy CNC: Thực hiện công việc vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng các máy CNC trong quá trình sản xuất nhựa, đảm bảo máy móc hoạt động ổn định và chính xác.

- Vận hành máy CNC

- Lập trình CNC: Sử dụng phần mềm để lập trình và điều chỉnh các thông số máy móc, chế độ gia công phù hợp với yêu cầu sản phẩm.

- Lập trình CNC

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Kiểm tra sản phẩm sau khi gia công, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Bảo trì và sửa chữa máy móc: Phát hiện và sửa chữa các sự cố kỹ thuật của máy móc trong quá trình sản xuất để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

- Bảo trì và sửa chữa máy móc

- Đảm bảo an toàn lao động: Thực hiện các quy trình an toàn trong suốt quá trình vận hành máy và thao tác với các thiết bị, vật liệu có liên quan.

- Đảm bảo an toàn lao động

- Báo cáo công việc: Lập báo cáo về tình hình sản xuất, sự cố máy móc và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Báo cáo công việc