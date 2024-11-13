Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố, phường 22, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cập nhật các đề xuất đã trình duyệt vào file

Tìm báo giá các hang mục cần mua

Gửi đơn qua công ty thành viên đặt hàng

Theo dõi tài sản đã đên chi nhánh chưa

Lập chứng từ thanh toán

thực hiện 1 số yêu cầu khác theo cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

có kn từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương

tốt nghiệp trung cấp trở lên

nhanh nhẹn, thật thà trung thưc, chịu khó, chịu được áp lực công việc

kỹ năng tin học văn phòng tốt

hoạt bát nhanh nhẹn và có kinh nghiệm trong ngành F&B là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon Thì Được Hưởng Những Gì

lương tháng 13, thưởng, tang chế hiếu hỉ đầy đủ,..

chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định ky

du lịch hằng năm

chế độ thâm niên rất tốt cho nhân viên

nhiều chế độ phúc lợi khác,...

