Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon

Thu mua/Mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố, phường 22, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cập nhật các đề xuất đã trình duyệt vào file
Tìm báo giá các hang mục cần mua
Gửi đơn qua công ty thành viên đặt hàng
Theo dõi tài sản đã đên chi nhánh chưa
Lập chứng từ thanh toán
thực hiện 1 số yêu cầu khác theo cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

có kn từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương
tốt nghiệp trung cấp trở lên
nhanh nhẹn, thật thà trung thưc, chịu khó, chịu được áp lực công việc
kỹ năng tin học văn phòng tốt
hoạt bát nhanh nhẹn và có kinh nghiệm trong ngành F&B là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon Thì Được Hưởng Những Gì

lương tháng 13, thưởng, tang chế hiếu hỉ đầy đủ,..
chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định ky
du lịch hằng năm
chế độ thâm niên rất tốt cho nhân viên
nhiều chế độ phúc lợi khác,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon

Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

