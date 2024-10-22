Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Nhập liệu trên excel;
Xử lý và check data dựa trên data của Khách hàng trên hệ hống
Xử lý và gia công dữ liệu theo yêu cầu của Khách hàng
Làm nghiệp vụ hoặc kiểm tra thông tin tiếng Nhật
Nhập liệu trên excel;
Xử lý và check data dựa trên data của Khách hàng trên hệ hống
Xử lý và gia công dữ liệu theo yêu cầu của Khách hàng
Làm nghiệp vụ hoặc kiểm tra thông tin tiếng Nhật
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Nhật N2 Nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động trong công việc. Có thể làm việc ngày lễ, tết Sử dụng thành thạo máy tính, microsoft office, tốc độ đánh máy nhanh
Trình độ tiếng Nhật N2
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động trong công việc.
Có thể làm việc ngày lễ, tết
Sử dụng thành thạo máy tính, microsoft office, tốc độ đánh máy nhanh
Trình độ tiếng Nhật N2
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động trong công việc.
Có thể làm việc ngày lễ, tết
Sử dụng thành thạo máy tính, microsoft office, tốc độ đánh máy nhanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương gộp bao gồm:
+ Lương cơ bản: 5.050.000 VNĐ/tháng
+ Phụ cấp tiếng Nhật với JLPT N2: 2.000.000 VNĐ/tháng;
+ KPI: 2.000.000 VNĐ/tháng (theo chính sách của Dự án)
Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty; Review lương hàng năm theo năng lực; Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam; Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo quy định Công ty; Tham gia Công đoàn hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,... Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Được trang bị máy tính phục vụ công việc; Cơ hội được đào tạo nâng cao, thăng tiến trong công việc;
Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty;
Review lương hàng năm theo năng lực;
Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo quy định Công ty;
Tham gia Công đoàn hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,...
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Được trang bị máy tính phục vụ công việc;
Cơ hội được đào tạo nâng cao, thăng tiến trong công việc;
+ Lương cơ bản: 5.050.000 VNĐ/tháng
+ Phụ cấp tiếng Nhật với JLPT N2: 2.000.000 VNĐ/tháng;
+ KPI: 2.000.000 VNĐ/tháng (theo chính sách của Dự án)
Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty; Review lương hàng năm theo năng lực; Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam; Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo quy định Công ty; Tham gia Công đoàn hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,... Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Được trang bị máy tính phục vụ công việc; Cơ hội được đào tạo nâng cao, thăng tiến trong công việc;
Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty;
Review lương hàng năm theo năng lực;
Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo quy định Công ty;
Tham gia Công đoàn hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,...
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Được trang bị máy tính phục vụ công việc;
Cơ hội được đào tạo nâng cao, thăng tiến trong công việc;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI