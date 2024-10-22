Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Nhận danh sách phân bổ khách hàng cá nhân từ phần mềm thu hồi nợ hoặc từ trưởng nhóm.( Nhóm Khách hàng có nợ quá hạn từ 0-360 ngày) - Thực hiện điện thoại trực tiếp tới khách hàng nằm trong danh sách được phân công với mục đích thu hồi khoản nợ của khách hàng: + Thông báo thông tin về khoản nợ + Ghi nhận lí do trả chậm (nếu có), cập nhật thời gian khách hàng có thể thanh toán. + Cảnh báo KH những rủi ro phát sinh khi chậm trả.S - Hỗ trợ khách hàng hoàn tất quá trình trả nợ, Quản lý hồ sơ xử lý nợ trong phạm vi công việc được giao.

- Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng Tái giải Ngân khoản vay qua điện thoại - Thực hiện các sáng kiến vào công việc để nâng cao trải nghiệm khách hàng - Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo. - Tham gia các cuộc training nội bộ team để nâng cao kỹ năng đàm thoại/dẫn dắt/thương lượng với khách hàng cá nhân - Đảm bảo tuân thủ theo các chính sách và quy định VPBank

Yêu Cầu Công Việc

- Hiểu biết cơ bản về sản phẩm dịch vụ, các nhóm nợ của ngân hàng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, phản ứng nhanh, xử lý tình huống linh hoạt.

- Giọng nói rõ ràng, dứt khoát, không nói ngọng, giọng địa phương.

- Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, telesales hoặc KN trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng,... là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Lcb 10-12TR + phụ cấp + incentive Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ) Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

